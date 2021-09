Fiscal antiterrorismo Eneida Aguilar negó "presiones" detrás de retiro de competencias en el Vraem

Eneida Aguilar, fiscal provincial especializada en terrorismo y lesa humanidad. | Fuente: RPP Noticias

La fiscal especializada en lucha contra el terrorismo Eneida Aguilar fue retirada de la competencia de la Selva Central y el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), decisión que fue tomada por la Fiscalía de la Nación con el objetivo de optimizar las investigaciones y los plazos establecidos.

"Es seguro que la disposición emitida es para optimizar las investigaciones. En esa línea yo quiero explicar que mediante esa resolución se ha expuesto derivar las investigaciones que teníamos desde setiembre del 2019 respecto a hechos ocurridos en la jurisdicción de la Selva Central, en Satipo, Oxapampa, La Merced", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, Aguilar, quien abrió la investigación en curso al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, y al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por el presunto delito de terrorismo, explicó que con esta decisión la carga pendiente que tiene su despacho será derivada a la Fiscalía del distrito fiscal de la Selva Central.

"El Ministerio Público es un ente no político"

No obstante, precisó que su despacho seguirá continuará a cargo de las investigaciones del atentado terrorista ocurrido en Vizcatán del Ene, ocurrido el pasado 23 de mayo, así como la investigación al jefe del Gabinete Ministerial, Guido Bellido, y al fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por el presunto delito de terrorismo.

"En la resolución esta claro que mi despacho se va a seguir avocando al conocimiento de la investigación. Estamos en la fase preliminar, estamos dentro del plazo. Los actos de investigación están siendo programados de manera oportuna, notificándose a todas las partes involucradas en el tema. Estamos trabajando de manera objetiva y transparente", indicó.

"El Ministerio Público investiga a personas, no se tiene en cuenta los cargos que ocupan, nosotros investigamos a las personas y los hechos que se le imputan. El Ministerio Público es una institución autónoma, un ente no político. No es la primera vez que investigamos a personas que están en el quehacer político. El proceso asegura a las partes", agregó.

La fiscal provincial negó que haber recibido algún tipo de presión que pueda perjudicar las investigaciones que se están realizando. "No nos dejamos presionar por ninguna situación mediática en la que los investigados pueden estar inmersos. Nosotros investigamos personas, por los hechos que se imputan, de manera objetiva", reiteró.

Sobre el caso que involucra al ministro y al exgobernador regional la fiscal contra el terrorismo explicó que, en el marco de las investigaciones, que tendrán un plazo de 120 días, se podría considerar tomar las declaraciones de ambos funcionarios como parte de las diligencias programas. Aguilar insistió en que en este caso "no ha recibido ningún tipo de amenaza".

