Fiscal de Condorcanqui denuncia que integrantes de comunidades no permiten capturas por caso de abuso sexual a menores

Congreso Fiscalía denuncia que integrantes de comunidades amazónicas no permiten capturas en casos de abusos sexuales

Durante la sesión en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, el fiscal de Condorcanqui, Henry Javier Medina Colocho, explicó que muchas veces los líderes de las comunidades amazónicas impiden el ingreso del Ministerio Público a su territorio y aplican su propia justicia. | Fuente: RPP

La Fiscalía Provincial de Condorcanqui (región Amazonas), que investiga los casos de denuncias de violaciones y abusos sexuales en la comunidad awajun, denunció que en algunos casos los integrantes de comunidades amazónicas no permiten la captura de presuntos autores de caso de abusos sexuales contra escolares.

Durante la sesión en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, el fiscal Henry Javier Medina Colocho explicó que los apus, líderes de las comunidades, aplican su propia justicia.

"Yo también quiero pedir a los apus de la provincia de Condorcanqui que no tapemos a los violadores porque en muchas oportunidades hemos ido fiscales a traer a los implicados en casos de flagrancia, que son 24 horas a los violadores, incluso se ha tenido que hacer uso de armas. Y posteriormente han concurrido a las diversas emisoras a criticarnos, en este caso, a los fiscales o policías que somos abusivos (...) el apu es su máxima autoridad, si el apu nos dice, 'doctor, usted no venga' y no nos dejan ingresar. Nosotros no podemos tampoco entrar a sus comunidades", relató.

De acuerdo con el fiscal Medina Colocho, en la provincia de Condorcanqui hay 533 casos de abuso sexual reportados en esta jurisdicción, además de 1 000 agresiones físicas en contra de mujeres indígenas wampís.

Asimismo, Teófilo Cucushpati, presidente originario wampís, reveló que desde el año 2015 se conocían de casos de agresión sexual en contra de menores de edad, hombres y mujeres dentro de lo de la localidad. Aseguró que las autoridades ya estaban informadas sobre este tipo de denuncias.

Ministros no acudieron al Congreso

Además, la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Ruth Luque, lamentó que los ministros de Estado (Educación, Mujer, Cultura y Salud) citados para abordar los casos de abusos de escolares de la comunidad Awajun, no hayan acudido a la sesión de su grupo de trabajo.

"Quiero lamentar públicamente la ausencia del ministro de Educación, Morgan Quero; asimismo de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ángela Hernández, quienes no tienen ninguna razón para no asistir a esta sesión extraordinaria que, como digo, ha sido convocada oficial y formalmente hace más de una semana", expresó.

En la citada sesión extraordinaria estaban convocados los ministros de Educación, Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Cultura; así como al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Regional de Amazonas, la Municipalidad Provincial de Condorcanqui, y diversas organizaciones locales y regionales de pueblos indígenas y nativos de la Amazonía, a fin de discutir y plantear acciones concretas en la protección de la niñez.