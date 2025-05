Fiscalía investiga 9 mil casos de ciberdelitos en 2025 y señala trabas de empresas telefónicas y financieras

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia ha iniciado la investigación de 9193 denuncias por delitos informáticos; es decir, un promedio de 100 casos diarios a nivel nacional. Así lo informó a RPP Data la fiscal Aurora Castillo, jefa de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público.

Estas denuncias son por casos de fraude informático, estafas digitales, suplantación de identidad e incluso chantaje sexual por internet. Las regiones con más reportes entre enero y marzo de este año son Lima, con 2,900 casos; Arequipa con 617, y Lambayeque con 482.

La fiscal Castillo indicó que las denuncias informáticas que reciben en las fiscalías especializadas han ido aumentando cada año. En 2021 [cuando se creó esta fiscalía] se registraron 18,424 denuncias en todo el año, mientras que en el 2024 esto se incrementó a 42,161 denuncias; es decir, más del doble de casos registrados.

Incluso, alerta que, solo en abril de este año, han ingresado mil denuncias por ciberdelitos en la Fiscalía de Lima Centro. Ante este incremento es urgente ampliar la presencia de la fiscalía especializada en otras regiones, porque actualmente solo están en tres distritos fiscales: Lima Centro, La Libertad y Arequipa, señala Castillo.

"No estamos en todo el Perú de la forma en la que quisiéramos estar. No lo podemos hacer por falta de recursos, ya que este año hemos recibido menos recursos que el año pasado. Hemos identificado que, por lo menos, se deberían crear este tipo de fiscalías en 10 distritos fiscales más a nivel nacional como en Lima Norte, Lima Este, Lambayeque, el Callao. Estos delitos son investigados actualmente por las fiscalías penales, pero no por las especializadas", detalla la fiscal.

Sobre ello, anunció que se está evaluando convertir una Fiscalía Penal a una de Fiscalía de Ciberseguridad en la Provincia Constitucional del Callao.

La fiscal Castillo también informó que, desde el 2021 hasta la fecha, la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia ha dictado 350 sentencias condenatorias. Solo entre enero y mayo de este año se sentenció a 67 ciberdelincuentes, y 47 de esas condenas fueron por fraude informático.

Empresas de telefonía y banca deben colaborar más

Otros de los delitos que están en aumento son los de "estafa agravada para sustraer o acceder a datos de tarjeta de ahorros o crédito". Este tipo de denuncias ha crecido desde el 2021 hasta marzo del 2025, y ya se han abierto 2,298 investigaciones en la Fiscalía Especializada de Ciberdelincuencia.

Ante ello, la fiscal Aurora Castillo advirtió en RPP Data que muchas de estas denuncias no logran llegar a una sentencia porque algunas empresas de telefonía o del sector bancario no entregan la información que se necesita para resolver los casos.

"Muchas investigaciones, lamentablemente, han tenido que archivarse porque no hemos contado con la información [de la dirección IP, por ejemplo]. Hay empresas de telefonía que nos dicen que no la tienen porque el IP es dinámico, pero existe un reglamento que las obliga a contar con ella y entregarla. Hay empresas que sí cumplen, las cuales nos permiten avanzar a las investigaciones y por eso tenemos sentencias. No quiero poner nombres, pero sí hay otras empresas que no son [diligentes], más bien desde aquí les invoco a la banca y las empresas de telefonía que colaboren con las investigaciones tanto de la Policía como del Ministerio Público", añadió.

Por su parte, el general José Antonio Zavala, director de Investigación en Ciberdelincuencia de la Policía Nacional del Perú, recordó a la población que, ante un caso de estafa bancaria, se puede llegar a congelar la cuenta del ciberdelincuente o sus cómplices, si la denuncia se hace de inmediato.

"Las personas tienen que denunciar que han sido objeto de un fraude informático y así nosotros podemos llegar al titular de esa cuenta, porque esa cuenta tiene que tener un titular, porque si no, no podría retirar el dinero. Si la denuncia es inmediata y rápida, nosotros podríamos comunicar a los bancos, previa coordinación con el Ministerio Público, para congelar la cuenta, y el dinero no se puede retirar, pero eso lo haría el banco", recomendó.

Perú reportó más de 45 mil millones de amenazas cibernéticas

Según el último reporte de la empresa de ciberseguridad Fortinet sobre amenazas cibernéticas, en 2024 el Perú registró 45.5 mil millones de eventos maliciosos, lo que representa un aumento del 810% respecto al 2023. Así lo detalló a RPP Data, Elvis Rivera, vocero de esta empresa de ciberseguridad.

"Hay un incremento constante y significativo de los intentos de ataques informáticos en el Perú. Esto está asociado a una tecnología llamada malware que está relacionada con el robo de información. En este primer trimestre, entre enero y marzo, Fortinet identificó más de 280 millones de intentos de ataques informáticos en el Perú", indicó.

Rivera detalló que los sectores más atacados por estos ciberdelincuentes fueron los de manufactura y comercio, además de algunas entidades estatales. "Para los ciberdelincuentes son atractivas tanto las empresas privadas como las del sector público. Hemos visto ataques a entidades del gobierno, al sector educación [universidades y colegios], e incluso al sector hotelería. Hay sectores más atacados, pero en general todos suelen ser víctimas de estos ciberdelincuentes", mencionó.

Fiscalía recomienda desconfiar de ofertas fáciles

La fiscal Aurora Castillo recomienda a la población, independientemente de su edad, de desconfiar de ofertas atractivas en internet, porque las personas podrían poner en riesgo la información más personal.

"Hay que desconfiar de cualquier oferta fácil o de cualquier situación que parecería que voy a ganar fácilmente o que voy a lograr algo sin seguir los pasos de lo que usualmente debería ser. Porque no solamente tenemos que cuidar la puerta de nuestra casa, sino también nuestra ventana virtual donde los ciberdelincuentes podrían entrar a lo más íntimo de tu vida", sostuvo.