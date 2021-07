Pedro Castillo se reúne con dirigentes de la zona sur de Lima. | Fuente: Andina

El Frente Amplio (FA) saludó este lunes la proclamación de Pedro Castillo, de Perú Libre, como presidente electo de la República por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras la segunda vuelta electoral.



"El Perú ya eligió a su presidente del Bicentenario. Y estaremos a su lado para impulsar los cambios que ofreció en beneficio de los más necesitados y para empezar a construir una nueva sociedad para dar a nuestros pueblos una vida mejor, en democracia y con justicia ecológica y social", señaló la agrupación política a través de su cuenta de Twitter.



El Frente Amplio expresó su satisfacción que "por la noble y valiente decisión de la mayoría ciudadana de elegir a un profesor rural para el más alto cargo de gobierno" para el periodo 2021–2026.

Pedro Castillo fue candidato presidencial por el partido Perú Libre y resultó ganador de la segunda vuelta realizada el pasado 6 de junio, según indica la resolución emitida por el JNE.

La resolución se da luego de que el JNE declarara improcedentes las apelaciones de Fuerza Popular y elaborara el acta de proclamación de resultados.

RECONOCE RESULTADOS ELECTORALES

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció hoy que reconocerá los resultados "porque es lo que manda la ley y la Constitución que he jurado defender", pese a calificar de "ilegítima" la proclamación de Pedro Castillo y considerar que "la verdad va a terminar de salir a la luz de todas maneras".

"Me toca a mí como candidata definir una posición y plantearle al país una propuesta para enfrentar los tiempos difíciles que se nos vienen, y en esto quiero ser muy clara: no se puede combatir la injusticia con excesos, no se puede defender la democracia haciéndole daño, se puede combatir el mal actuando de manera incorrecta", señaló.









🇵🇪 #PresidenteDelBicentenario | Con gran satisfacción por la noble y valiente decisión de la mayoría ciudadana de elegir a un profesor rural para el más alto cargo de gobierno, el Frente Amplio saluda y celebra la proclamación, el día de hoy, de José Pedro Castillo Terrores (1/3) pic.twitter.com/gvuYF6JPkm — Frente Amplio Perú (@FrenteAmplioPe) July 20, 2021





Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Cuánto tiempo dura la inmunidad después de la infección por COVID-19?