Pedro Castillo, el dirigente magisterial que llegará a Palacio de Gobierno el 28 de julio [PERFIL]

Pedro Castillo llegará a Palacio de Gobierno este 28 de julio, en el Bicentenario del Perú. | Fuente: Andina

Pedro Castillo Terrones, natural del poblado de Puña, provincia de Chota, departamento de Cajamarca, asumirá la presidencia del Perú el próximo 28 de julio a sus 51 años. En su primera postulación al cargo máximo de la Nación y luego de resolverse varias apelaciones de pedidos de nulidad de actas, venció a Keiko Fujimori y tomará las riendas del país en el Bicentenario de su independencia.

Pedro Castillo fue rondero durante su juventud, y es parte del Magisterio Nacional desde los 30 años. Enseñó en un colegio ubicado en un poblado de 400 habitantes, impartiendo clases a estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. El profesor ha asegurado que mantendrá la estabilidad del país, a pesar de los constantes cambios que sufrió su discurso durante la campaña de segunda vuelta.

“Tenemos que ser respetuosos de nuestra Constitución hasta que el pueblo lo decida. Si el pueblo te dice que es necesario revisar los contratos, vamos a hacer todo lo posible en el marco del diálogo, revisar esos contratos con las empresas transnacionales, estamos hablando de la riqueza del país, que ha salido por años del Perú. Aquí nadie está diciendo que se te va a quitar esto o se te va a quitar lo otro. Vamos a darle estabilidad jurídica a nuestros hermanos empresarios”, dijo Pedro Castillo durante su campaña de la segunda vuelta.

La Primera Dama de Pedro Castillo será su esposa, Lilia Paredes, quien también es maestra. Ambos están casados hace 21 años y tienen 3 hijos. En la víspera de la segunda vuelta, ella aseguró que, como Primera Dama, se concentraría en trabajar con las mujeres y los niños. “Me dedicaría a hacer programa social con las mujeres, que últimamente reconozco como yo soy mujer y madre, y también por mis niños, trabajar por los niños, por las mujeres y por toda la gente desamparada”.

Tras una segunda vuelta muy reñida, Pedro Castillo venció a Keiko Fujimori. | Fuente: Andina

Respaldos presidenciales

En su carrera a la presidencia, Pedro Castillo recibió el respaldo de expresidentes como Evo Morales, de Bolivia, y Pepe Mujica, de Uruguay. Con este último se reunió virtualmente la semana previa a la segunda vuelta.

"Tengo que agradecerte tu lucha, maestro, cuando salgas de este valle vas a tener muchas canas, pero seguirás viviendo porque has vivido con causa, tener una causa para vivir, volcar el aliento de tu vida un poco a favor de los más olvidados, de los más postergados, de los que no tienen voz. yo sé que la lucha electoral es dura, pero no dejes que en tu corazón se acumule rencor", manifestó Mujica.

El mensaje que ofreció Pedro Castillo en su mitin de cierre de campaña fue: "Yo creo que ha llegado el momento de la más grande unidad del pueblo peruano. Creemos que ha llegado el momento de no mirar ideologías, de no mirar el color de la piel, de no mirar la procedencia, de no mirar de qué región o pueblito vienes, todos somos peruanos, todos estamos convocados a refundar nuestra patria".

Pedro Castillo asumirá el 28 de julio el cargo de presidente en el Bicentenario de nuestra Independencia, en un contexto complejo que exigirá llegar a acuerdos para salir adelante juntos como Nación.