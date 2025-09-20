Últimas Noticias
Friaje en Perú: fenómeno golpeará varias regiones con lluvias intensas, fuertes vientos y descenso de temperatura

Varias regiones de la selva peruanas serán golpeadas por el vigesimosegundo friaje del año.
Varias regiones de la selva peruanas serán golpeadas por el vigesimosegundo friaje del año. | Fuente: Andina
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Senamhi advirtió que este fenómeno meteorológico se presentará entre el 22 y 25 de septiembre.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó el arribo del vigesimosegundo friaje del año, fenómeno que golpeará varias regiones del país con lluvias intensas, fuertes vientos y descenso de temperaturas.

En un comunicado, el organismo detalló que el evento meteorológico ingresará al territorio nacional en la noche del lunes, 22 de septiembre, y se mantendrá hasta el jueves, 25 de septiembre.

Según el Senamhi, la masa de aire frío ingresará por la selva sur y se desplazará hacia la selva central y norte en los días siguientes. “Durante este evento, se presentarán lluvias acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad y una persistente cobertura nubosa”, advirtió el ente estatal.

El organismo detalló que, en Madre de Dios, las temperaturas descenderán “hasta cerca de los 17 °C”, mientras que, en sectores de la selva alta, como Puno y Cusco, “se registrarán valores próximos a los 16 °C, generando una sensación de frío más intensa para la población”.

El Senamhi resaltó que este fenómeno “forma parte del ciclo climático estacional de la Amazonía”.

El fin del invierno

Tras varios meses de intenso frío, el hemisferio sur del planeta, incluido el Perú, se apresta a recibir la primaveratercera estación del año.

Al respecto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó que la primavera 2025 iniciará el próximo lunes, 22 de septiembre, a la 1:19 p.m.

La primavera durará hasta el 21 de diciembre, a las 10:03 a.m.; tras lo cual se dará paso al verano, la estación más cálida del año.

La estación primaveral se caracteriza, entre otras cosas, por días con temperaturas templadas, un preludio a los cálidos días del verano.

