Friaje en Perú: fenómeno golpeará varias regiones con lluvias intensas, fuertes vientos y descenso de temperatura

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó el arribo del vigesimosegundo friaje del año, fenómeno que golpeará varias regiones del país con lluvias intensas, fuertes vientos y descenso de temperaturas.

En un comunicado, el organismo detalló que el evento meteorológico ingresará al territorio nacional en la noche del lunes, 22 de septiembre, y se mantendrá hasta el jueves, 25 de septiembre.

Según el Senamhi, la masa de aire frío ingresará por la selva sur y se desplazará hacia la selva central y norte en los días siguientes. “Durante este evento, se presentarán lluvias acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento de moderada a fuerte intensidad y una persistente cobertura nubosa”, advirtió el ente estatal.

El organismo detalló que, en Madre de Dios, las temperaturas descenderán “hasta cerca de los 17 °C”, mientras que, en sectores de la selva alta, como Puno y Cusco, “se registrarán valores próximos a los 16 °C, generando una sensación de frío más intensa para la población”.

El Senamhi resaltó que este fenómeno “forma parte del ciclo climático estacional de la Amazonía”.



📢#NotaDePrensa|#Senamhi #Minam Selva del Perú presentará lluvias, incremento de viento y descenso de temperatura por el vigésimo segundo friaje del año.



✅Este evento ingresará en la noche del 22 y se mantendrá hasta el 25 del septiembre.



📲https://t.co/4i1nRo4o8h pic.twitter.com/bDYSV9GWkV — Senamhi (@Senamhiperu) September 18, 2025

El fin del invierno

Tras varios meses de intenso frío, el hemisferio sur del planeta, incluido el Perú, se apresta a recibir la primavera, tercera estación del año.

Al respecto, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) confirmó que la primavera 2025 iniciará el próximo lunes, 22 de septiembre, a la 1:19 p.m.

La primavera durará hasta el 21 de diciembre, a las 10:03 a.m.; tras lo cual se dará paso al verano, la estación más cálida del año.

La estación primaveral se caracteriza, entre otras cosas, por días con temperaturas templadas, un preludio a los cálidos días del verano.