El invierno empieza a despedirse: emiten alerta naranja por altas temperaturas en Lima y otras 19 regiones del país

En algunas regiones, las temperaturas superarán los 30 grados centígrados, según el Senamhi.
En algunas regiones, las temperaturas superarán los 30 grados centígrados, según el Senamhi. | Fuente: Andina
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Senamhi advirtió que las altas temperaturas estarán acompañadas de un "aumento significativo" de la radiación UV. Además, se esperan "ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h".

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A pocos días del inicio de la primavera en el Perú, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ha emitido una alerta naranja por altas temperaturas en Lima y otras 19 regiones del país.

En su página oficial, el organismo indicó que, desde este viernes hasta el domingo, 21 de septiembre, se presentará un incremento de temperatura diurna “de moderada a fuerte intensidad” en distintas regiones de la serranía peruana.

El aviso contempla los departamentos Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna.

El Senamhi advirtió que las altas temperaturas estarán acompañadas de un “aumento significativo” de la radiación ultravioleta (UV). “Además, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante las horas de la tarde”, añadió.

El día con mayor calor, según los pronósticos, será el domingo, 21 de septiembre, cuando se prevén temperaturas máximas entre 21 °C y 34 °C en la sierra norte; entre 19 °C y 29 °C, en la sierra centro; y valores entre 20 °C y 32 °C, en la sierra sur.

¿Cuándo comienza la primavera 2025 en Perú?

Tras varios meses de intenso frío, el hemisferio sur del planeta, incluido el Perú, se apresta a recibir la primaveratercera estación del año.

Al respecto, el Senamhi confirmó que la primavera 2025 iniciará el próximo lunes, 22 de septiembre, a la 1:19 p.m.

La primavera durará hasta el 21 de diciembre, a las 10:03 a.m.; tras lo cual se dará paso al verano, la estación más cálida del año.

La estación primaveral se caracteriza, entre otras cosas, por días con temperaturas templadas, un preludio a los cálidos días del verano.

