Friaje en Perú: masa de aire frío se aproxima al territorio nacional y afectará decisivamente el clima

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió sobre el arribo del vigesimoséptimo friaje del año, fenómeno climatológico que afectará decisivamente el clima en varias regiones del país.

En un comunicado, el organismo sostuvo que las zonas afectadas serán golpeadas por “lluvias, vientos intensos y descenso de la temperatura”.

Según pronóstico del Senamhi, la masa de aire frío ingresará por la selva sur el viernes, 14 de noviembre, desplazándose progresivamente hacia la selva central hasta el domingo, 16 de noviembre.

“Durante este periodo, se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, vientos con velocidades cercanas a los 40 km/h y cobertura nubosa persistente a lo largo del día, principalmente en la selva alta central y sur”, advirtió en el ente estatal.

“Asimismo, se anticipa un descenso significativo de la temperatura del aire, generando un ambiente frío y nublado. Además, se prevé un aumento de la sensación de frío, principalmente durante las horas nocturnas y de la madrugada”, agregó.

En las regiones Madre de Dios, Puno y Cusco, el Senamhi pronosticó temperaturas diurnas cercanas a los 21 °C; mientras que, en la selva central, particularmente en el sur de Ucayali, se registrarían valores próximos a los 22 °C; en el marco del vigesimoséptimo friaje del año.

“Durante las noches, se espera que las temperaturas continúen bajas, especialmente en la selva sur”, sentenció.



¿Qué es el friaje?

El Senamhi informó que el friaje es un fenómeno meteorológico caracterizado por la llegada de aire frío al continente -proveniente de la Antártida-, que origina lluvias intensas y un descenso brusco de temperaturas en la selva.

“(El viento) ingresa por la selva sur y se desplaza hacia la selva central y norte, dependiendo de la intensidad del evento”, indicó en su página web.

“El friaje inicia con lluvias de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas y viento que se desplaza de sur a norte. Las temperaturas máximas disminuyen por la cobertura nubosa”, agregó el ente estatal.