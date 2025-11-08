Vientos de moderada intensidad golpearán Lima, Callao y otras regiones de la costa

El Senamhi ha emitido una alerta amarilla para varias regiones, que sufrirán ráfagas de hasta 38 kilómetros por hora. Esta semana, la región Ica fue golpeada por vientos de hasta 50 kilómetros por hora.
A tomar precauciones. Vientos de ligera a moderada intensidad golpearán Lima, Callao y otras regiones de la costa, según pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).
A través de su página web, el organismo informó que este fenómeno se presentará en gran parte del litoral peruano entre el domingo y lunes, 9 y 10 de noviembre.
Los vientos de ligera a moderada intensidad podrían “generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal”.
“Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana”, agregó el Senamhi.
La alerta naranja contempla las regiones Áncash, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque y Lima.
Pronósticos durante la alerta amarilla
De acuerdo con el Senamhi, para este domingo, 9 de noviembre, se prevén vientos con velocidades próximas a los 32 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro y valores próximos a los 38 km/h en la costa de Ica.
En tanto, para el lunes, 10 de noviembre, se prevén vientos con velocidades próximas a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.
Cabe recordar que la región Ica ya fue golpeada esta semana por vientos de fuerte intensidad. El corresponsal de RPP informó que el pasado jueves, 6 de noviembre, la provincia iqueña de Pisco fue golpeada por ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.