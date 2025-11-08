Vientos de moderada intensidad golpearán Lima, Callao y otras regiones de la costa

Ica será la región más afectada por los vientos de moderada intensidad. | Fuente: Video: RPP / Foto: Senamhi

A tomar precauciones. Vientos de ligera a moderada intensidad golpearán Lima, Callao y otras regiones de la costa, según pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

A través de su página web, el organismo informó que este fenómeno se presentará en gran parte del litoral peruano entre el domingo y lunes, 9 y 10 de noviembre.

Los vientos de ligera a moderada intensidad podrían “generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal”.

“Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana”, agregó el Senamhi.

La alerta naranja contempla las regiones Áncash, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque y Lima.



Pronósticos durante la alerta amarilla

De acuerdo con el Senamhi, para este domingo, 9 de noviembre, se prevén vientos con velocidades próximas a los 32 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro y valores próximos a los 38 km/h en la costa de Ica.

En tanto, para el lunes, 10 de noviembre, se prevén vientos con velocidades próximas a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 35 km/h en la costa de Ica.

Cabe recordar que la región Ica ya fue golpeada esta semana por vientos de fuerte intensidad. El corresponsal de RPP informó que el pasado jueves, 6 de noviembre, la provincia iqueña de Pisco fue golpeada por ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.

