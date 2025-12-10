Lima soportó lluvias ligeras y fenómeno podría repetirse: ¿por qué tenemos este clima a pocos días del verano?

A poco del inicio del verano -este 21 de diciembre-, distintos distritos de Lima soportaron una lluvia ligera durante la noche del martes, 9 de diciembre, fenómeno que podría repetirse en los próximos días, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

El meteorólogo Erick Rojas López, del Senamhi, indicó a la agencia Andina que “alrededor de las 7:30 a 8:00 de la noche, se han reportado lluvias en los distritos de Lurigancho, San Juan de Lurigancho, La Molina, Carabayllo, Comas, Los Olivos, San Martín de Porres”.

“Episodios similares [precipitaciones ligeras] se pueden registrar en los próximos días, principalmente en los distritos de Lima Este y Lima Norte”, remarcó el especialista.

¿A qué se deben estas lluvias en la capital?

Según el meteorólogo del Senamhi, estas lluvias ligeras “provienen de la sierra limeña y la nubosidad ha seguido hacia la costa peruana; por eso, tenemos esta lluvia de ligera intensidad”.

Estas condiciones, ajenas a la estación primaveral en la que nos encontramos, se repitieron la mañana de este miércoles: la ciudad amaneció con cielo cubierto, aunque con el pasar de las horas hubo presencia de brillo solar.



#Infórmate #Senamhi #MINAM Lima amanece con cielo cubierto debido al ingreso de vientos del sur y a la humedad transportada desde la sierra.



Hacia el mediodía, se espera una mayor presencia de brillo solar, especialmente en los distritos de Lima este, norte y centro. pic.twitter.com/mn1YWxs8AV — Senamhi (@Senamhiperu) December 10, 2025

Alerta roja por altas temperaturas

Cabe mencionar que el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú mantiene activa una alerta roja por altas temperaturas en 19 regiones del país, que en algunas zonas se aproximarán los 40 grados centígrados.

A través de su página oficial, el organismo advirtió que entre el 10 y 12 de diciembre, se registrará un incremento de la temperatura diurna, “de moderada a extrema intensidad”, en estas jurisdicciones de la sierra peruana.

“Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta (UV). Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 45 km/h, principalmente durante la tarde”, se lee en el aviso del Senamhi.

La alerta roja -que estará activa hasta el viernes, 12 de diciembre, a las 23:59 horas- contempla las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Tacna.