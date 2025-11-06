Fuertes lluvias causan estragos en el país: activan alerta roja en tres regiones por posible activación de quebradas

Emergencia por lluvias. Debido a las fuertes precipitaciones que está afectando gran parte del territorio nacional, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha activado una alerta roja por posible activación de quebradas.

A través de su página oficial, el organismo detalló que la advertencia tiene 24 horas de duración y contempla las regiones Cajamarca, La Libertad y Piura.

“Estos avisos indican la posibilidad de activación de quebradas asociada a las lluvias pronosticadas para las siguientes 24 horas (aviso de corto plazo), considerando la lluvia de los siete días antecedentes y la susceptibilidad a movimientos en masa”, se lee en el aviso del Senamhi.

Según el ente estatal, ante la posible activación de quebradas, están en riesgo un aproximado de 31 mil pobladores, 200 instituciones educativas, 22 centros de salud y 491 kilómetros de red vial.



#Quebradas #Senamhi #MINAM Localidades de Cajamarca, La Libertad, Piura presentan umbral rojo de peligro ante posible activación de quebradas según Aviso 309-2025. https://t.co/lHlGubur68 pic.twitter.com/TUCcfBUD3m — Senamhi (@Senamhiperu) November 5, 2025

Recomendaciones para la población

En el marco de la alerta roja, el Senamhi recomendó a la población revisar los procedimientos de emergencia, así como reprogramar actividades en áreas expuestas al impacto de huaicos.

Además, pidió a la población proteger bienes y viviendas, y estar atentos a la información oficial sobre la evolución de los fenómenos climatológicos.

Cabe recordar que hay activa -hasta este 7 de noviembre- una alerta naranja del Senamhi en 15 regiones del país, debido a la ocurrencia de precipitaciones “de moderada a fuerte intensidad”.



La alerta naranja contempla las regiones Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Lima, Pasco y Piura.