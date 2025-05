Capturan a presunto autor del asesinato del comunicador Gastón Medina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Agentes de la Policía Nacional detuvieron en las últimas horas al presunto autor del asesinato del comunicador Gastón Medina, ocurrido en enero pasado, en la región Ica.

A través de su cuenta en X (antes Twitter), el Ministerio Público informó sobre la detención del sospechoso, al que identificó como Pablo Echeverría, de nacionalidad venezolana.

“La Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Ica y Cañete dirige el allanamiento en el que se logró la detención preliminar judicial de Pablo Echeverría, de nacionalidad venezolana, presunto autor del asesinato del periodista Gastón Medina Sotomayor, ocurrido en Ica”, publicó la institución.

Como se recuerda, el comunicador Gastón Medina Sotomayor fue asesinado de varios disparos a fines de enero pasado, en la puerta de una casa, ubicada en la urbanización San Isidro, en la región Ica.

El locutor radial fue acribillado cuando salía rumbo a su trabajo. Los vecinos aseguraron a RPP que escucharon hasta ocho disparos y, cuando salieron de sus casas, encontraron al comunicador tendido en un charco de sangre.

Gastón Medina fue trasladado de emergencia al Hospital Félix Torrealba de EsSalud, donde se certificó su deceso.



Familia pide justicia

Cabe recordar que, en abril pasado, Ornella Medina Luna, hija del comunicador, hizo un llamado a las autoridades para que el caso no quede impune.

En Ampliación de Noticias de RPP, la joven advirtió que, más de tres meses después del crimen, las investigaciones no arrojaban luces sobre los responsables de este crimen.

“Muchas gracias por el interés por la muerte de mi padre. Ya son más de tres meses de la muerte de mi papá y no se sabe absolutamente nada”, manifestó en aquella oportunidad.

“Yo me he comunicado ayer con la fiscal para ver cómo van las investigaciones. Me dejó en visto, no me respondió ni por delicadeza. Siguen pasando los días sin un resultado hasta el día de hoy”, agregó.