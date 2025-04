Hija de Gastón Medina, comunicador asesinado: “Ya son más de tres meses y no se sabe absolutamente nada”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ornella Medina Luna estuvo esta mañana en Ampliación de Noticias. | Fuente: RPP

El pasado lunes, 20 de enero, el comunicador Gastón Medina fue asesinado a balazos en la puerta de una casa, en la urbanización San Isidro, en la región Ica.

Lamentablemente, más de tres meses después del crimen, la familia del locutor radial sigue esperando justicia, ya que las investigaciones aún no arrojan luces sobre los responsables de este crimen.

Así lo denunció a través de RPP Ornella Medina Luna, hija del comunicador asesinado.

“Muchas gracias por el interés por la muerte de mi padre. Ya son más de tres meses de la muerte de mi papá y no se sabe absolutamente nada”, manifestó en Ampliación de Noticias.

“Yo me he comunicado ayer con la fiscal para ver cómo van las investigaciones. Me dejó en visto, no me respondió ni por delicadeza. Siguen pasando los días sin un resultado hasta el día de hoy”, agregó.



Pide que el caso pase a Homicidios de Lima

Ornella Medina Luna sostuvo que, desde febrero pasado, el caso de su padre se encuentra en manos de la Policía de Ica.

“Lamentablemente, Homicidios de Lima dejó el caso en manos de la Policía de Ica en el mes de febrero. Lo que pedimos como familia es que Homicidios de Lima regrese a Ica para seguir con las investigaciones”, demandó.

Cabe mencionar que un grupo de periodistas y amigos del comunicador ha formado el colectivo ‘Justicia para Gastón’, que ha denunciado el asesinato, el pasado 3 de marzo, de Víctor Mere Huamaní, alias ‘Gato Mere’, quien -sostienen- era “testigo clave del caso”.