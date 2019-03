George Forsyth reveló que Vanessa Terkes viajó al extranjero tras amenazas de muerte

George Forsyth contó que Vanessa Terkes tuvo que salir del país por motivos de seguridad. | Fuente: Facebook personal

El alcalde La Victoria, George Forsyth, reveló que su esposa, Vanessa Terkes, viajó al extranjero como medida de seguridad, debido a las constantes amenazas de muerte que ambos recibieron por los operativos en Gamarra.

Al ser preguntado si Vanessa Terkes había salido del Perú por su seguridad, George Forsyth respondió a la prensa: "Sí, pero no me van a quitar la alegria, no vamos a seguir pensando en esas cosas, sino no se podría trabajar. Más alla de las amenazas y todo lo malo, somos muy optimistas, muy positivos".

Cuando insistieron en sus consultas sobre la actriz, el burgomaestre contestó que "obviamente", pues "en estos momentos lo mejor era que Vanessa no esté acá [en Perú]". Respecto a su familia, Forsyth dijo que "se están tomando las precauciones".



Asimismo, indicó que cuenta con mayor resguardo policial y que ha recibido ayuda tanto del Gobierno como de la Policía Nacional a fin de terminar con las amenazas que han venido de "varias" personas.



"Estoy sumamente contento con lo resultados de los operativos, han salido mejor de lo esperado, ha sido un trabajo impecable de la Policía Nacional y muchos alcaldes han apoyado a esta iniciativa. Ya estamos cansados todos de la informalidad", acotó.

Por su parte, Vanessa Terkes publicó hace dos días en su cuenta de Instagram una fotografía suya en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en México, y recibió mensajes de apoyo de sus seguidores.