Vanessa Terkes ha cambiado su libertad por su seguridad. La actriz ahora camina resguardada por guardaespaldas debido a las amenazas de muerte que sufrió después de que su esposo, el alcalde de La Victoria George Forsyth, asumiera en el cargo.

"Uno pierde su privacidad", admitió la artista a propósito de esta precaución. "Entiendo que deben estar [guardaespaldas], pero evidentemente no es bonito porque te quitan la privacidad que siempre has tenido. No puedes conversar cosas con libertad", explicó.

Así como hay personas malintencionadas, también hay otras que buscan ayudarla. "La gente en la calle me pide que me cuide mucho", agrega para luego explicar que cuando va a El Porvenir, a Matute o a El Pino llama a su "batería" para que la acompañe y, de paso, la cuiden. "He tenido la suerte de conocer a mucha gente y ellos me acompañan", recalcó Vanessa Terkes.



La actriz, quien apoya en temas sociales de la municipalidad de La Victoria, sostuvo que no piensa dejar de hacer lo que desea por las amenazas.

NO SE INVOLUCRARÁ EN POLÍTICA

Si ella decidió acompañar a su esposo George Forsyth en la campaña, fue porque sabía que él no se iba a involucrar en temas extraños como la corrupción. "Por eso me atreví a acompañarlo porque también estaba mi nombre y todo lo que soy de por medio", explicó.

El ex futbolista es conocido por su plan de eliminar la mafia en el distrito, si bien Vanessa Terkes lo apoya recalca que "no estoy dentro de la lucha anticorrupción". Tan unidos están ambos ─y tan fuerte es la presencia de la artista en labores sociales y culturales─ que algunos la ven a ella también involucrada en la política. Algo que niega tajantemente: "reitero que nunca me voy a meter en la política. No me interesa. Me encanta el tema social, ayudar a los niños y adultos mayores. Pero el el tema político no me interesa, gracias".

La actriz presentó el documental "Mi rica Vicky: La historia de La Victoria", a propósito del 99 aniversario del distrito, que se estrenará el sábado 2 de febrero en las redes sociales de dicha municipalidad. El video tiene por objetivo revalorar La Victoria y devolver la autoestima a los vecinos. Participan Terkes, Fiorella Rodríguez, Edith Tapia, Guty Carrera y otros artistas.