“Sabía de los peligros, pero también de las oportunidades”: La historia de George Forsyth y su lucha por La Victoria

George Forsyth (derecha) junto a Susel Paredes (segunda desde la derecha), su gerente de fiscalízación, y José Lavalle, comandante general de la Policía. El alcalde de La Victoria busca liderar un esfuerzo en conjunto con el Gobierno central para desterrar a las mafias que ha denunciado en su distrito y por la que recibido amenazas contra él y su esposa. | Fuente: Video: RPP Noticias / Foto: Cortesía

En apenas un mes de gestión, George Forsyth se ha convertido en uno de los personajes más populares de la accidentada política limeña. Todo pese a estar al frente de un municipio quebrado y con graves problemas con la delincuencia. El exfutbolista ha iniciado su periodo al frente de La Victoria enfrentándose a “las mafias” que ha encontrado en el distrito, a las que ha acusado de extorsionar y amenazar a él y a su esposa, la actriz Vanessa Terkes. “Cuando amenazan a tu familia, la cosa cambia”, reflexiona.

Su tarea, explicó a RPP Noticias, no es erradicar el crimen organizado por su cuenta, sino liderar un esfuerzo en conjunto con el Gobierno central para sacar a la delincuencia enquistada en el municipio, así como el desorden y la informalidad de las calles. Esto para finalmente explotar el potencial económico de La Victoria, sede del emporio comercial más importante del país: Gamarra. “No por nada es el tercer distrito más importante en PBI del Perú, después de San Isidro en Miraflores, porque allí esta la banca. En industria, empresa y comercialización, somos el número uno, pero estamos quebrados”.

Como parte de su aún breve gestión, ha participado en operativos, demoliciones, intervenciones contra la delincuencia y se ha ganado el apoyo de los ciudadanos, sus pares limeños y del presidente Martín Vizcarra. ¿Cómo logró un exfutbolista convertirse en el político ‘de moda’ en Lima? Esta es la historia de su carrera y de lo que busca lograr desde la Municipalidad de La Victoria, que hasta hace algunos meses estaba tomada por una presunta organización criminal.

Un 'gringo' en Matute

George Patrick Forsyth Sommer nació el 20 de junio de 1982 en Caracas, Venezuela, a unos 2,700 kilómetros del distrito que hoy encabeza. Sus padres son Harold Forsyth, un experimentado diplomático peruano, y Verónica Sommer, Miss Chile en 1976 y finalista de Miss Universo. Tiene dos hermanos: Harold y Desirée. "La familia está orgullosa, pero muy preocupada", comenta el alcalde sobre qué piensan ellos de su actual labor en La Victoria. Pese a sus orígenes vinculados a tres países, el ‘Gringo’ pasó su infancia y adolescencia en la tierra de su padre.

George Forsyth en un entrenamiento en Matute con Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima

Hizo la primaria y secundaria en el colegio peruano-alemán Alexander Von Humbolt, entre los distritos de Surco y Miraflores, y según contó a RPP Noticias, fue "un chico que creció por diferentes lados del mundo". Aun así, considera que La Victoria es su barrio desde la adolescencia. “Mi padre es político, yo hasta ahora no me considero político, me considero un ciudadano victoriano (...) que tuvo la suerte de llegar a los 13 años al barrio. Soy un chico de barrio que quiere ver a La Victoria salir adelante” contó esta semana en el programa Conexión.

Su camino en el fútbol comenzó en el equipo juvenil de Alianza Lima y en las categorías de menores de la Selección Peruana, pero también lo llevó a Alemania donde pasó por el humilde FC Lannesdorf 07. El romance con La Victoria se afianza en el 2001, cuando se suma al plantel profesional del club blanquiazul, con el que se identificó toda su carrera. Tuvo allí cuatro etapas: 2001-2002, 2004, 2005-2007, y del 2008 hasta su retiro en el 2016. Ganó campeonatos en el 2001, 2004 y 2006, año en el que se consagró como arquero titular del equipo.

“Tenía mucho liderazgo en el vestuario, quiso ganar cosas y tuvo la posibilidad de ganar títulos con Alianza”, recuerda sobre él Rinaldo Cruzado, actual capitán de Alianza Lima y otro pilar del equipo campeón del 2006, quizás la mejor temporada de George Forsyth en Matute. “Siempre fue una persona positiva dentro del vestuario, siempre bueno con todos”.

También defendió al Borussia Dortmund de Alemania (2002-03), Atlético Universidad de Arequipa (2003), Sport Boys del Callao (2005), y al Atalanta de Italia (2007-08). Además, jugó 7 partidos con la Selección Peruana absoluta entre 2007 y 2014 y fue parte del plantel blanquirrojo en la Copa América Venezuela 2007 y el Sudamericano Sub 20 Ecuador 2001. En ambos torneos fue dirigido por Julio César Uribe.

Los primeros pasos en la política

Leao Butrón, también excompañero de Forsyth en Alianza Lima (2004-2005), comentó a RPP que su colega “siempre apuntó a eso” [la política] y que incluso “apunta un poco más arriba”, según dijo al programa Fútbol Como Cancha. “Me había comentado que quería incursionar en la política, pero en la política como lo que tiene que ser: ayudar a la gente, darles un mejor espacio para vivir, darles un mejor lugar”, cuenta a RPP Noticias su esposa, Vanessa Terkes. “Sigo siendo el mismo, George de ‘La Vicky’, 23 años allá (...) No me considero un político, no actúo como un político. Nunca me van a ver mentir, no hago falsas promesas”, complementa el propio Forsyth.

Fue en el 2010 cuando se acercó por primera vez a las urnas: postuló y ganó un puesto como regidor de La Victoria como parte de la lista de Alberto Sánchez-Aizcorbe (Unidad Nacional), la cual ganó con el 34% de los votos válidos. Aquel fue su primer choque con la realidad del gobierno municipal, por lo cual asegura hoy que sí sabía a lo que se metía cuando postuló como alcalde.

“Yo ya fui amenazado siendo regidor, tuve que andar con guardaespaldas. Me metí, propuse crear una comisión para el parqueo, que presidí, y presenté un informe: se estaban robando 600 mil al mes. Cuando quisimos implementar las soluciones, balearon al subgerente de Desarrollo Urbano, la casa de otro regidor y a mí me amenazaron”, contó a RPP Noticias.

En el 2013, además, George Forsyth fue uno de los futbolistas que apoyaron el ‘No’ a la revocatoria de la entonces alcaldesa de Lima Susana Villarán, gestión para la que trabajó quien hoy es su gerenta de Fiscalización, Susel Paredes. Luego vendría la alcaldía distrital, pero primero de forma interina. En el 2014, Sánchez-Aizcorbe dejó la Municipalidad de La Victoria para postular -sin éxito- a la Alcaldía de Lima como candidato del fujimorismo. A George Forsyth le tocó reemplazarlo por unas semanas entre septiembre y octubre mientras hacía su campaña.

George Forsyth y Vanessa Terkes en su boda civil en la Municipalidad de La Victoria, durante la campaña municipal. Vanessa Terkes dijo a RPP que desde que su esposo llegó a la alcaldía su vida ha dado un giro de "360 grados", pero que "ha cambiado para bien". Quiere apoyarlo, pero no en la Municipalidad, sino en la calle, desde su rol como artista, acercándose a la gente. | Fuente: RPP Noticias

Perfil mediático

Hacia el final de su carrera, George Forsyth comenzó a aparecer en otras secciones de la prensa local por sus romances, su incursión en el modelaje y sus negocios. Según su hoja de vida ante la ONPE, ha sido gerente de al menos tres empresas. Como empresario, tuvo en el 2015 su primer choque público con la delincuencia cuando asaltaron su gimnasio y robaron más de 20 mil dólares. “Estoy preocupado por la inseguridad. Uno invierte y confía en el país, para que sucedan estas cosas”, comentó aquella vez en RPP Noticias.

Luego de retirarse del fútbol, pasó por el mundo los realitys: participó en abril del 2017 el programa El Gran Show en el 2017 (fue el primer eliminado) y a fines de ese mismo año participó en el programa concurso El Dorado. Fue allí donde nació su romance con Vanessa Terkes, quien era la capitana del equipo rival. Tras meses de rumores, confirmaron su relación en enero del 2018 con una publicación en Instagram y poco después anunciaron su compromiso. Todo fue en cuestión de meses.

En mayo de ese mismo año, George Forsyth hizo otro anuncio que cambiaría su vida: se lanzaba como candidato a la alcaldía de La Victoria. Este tradicional distrito había sufrido históricamente problemas de informalidad e inseguridad ciudadana, pero por entonces no se conocía -al menos públicamente- que el corazón del problema estaba en la propia Municipalidad.

Elías Cuba, antecesor de George Forsyth en La Victoria (2015-18), el día de su detención como presunto cabecilla de 'Los Intocables Ediles'. | Fuente: Andina

Un distrito en caos

En los meses previos a las elecciones municipales del 2018, una serie de autoridades locales (gobernadores y alcaldes) comenzaron a ser detenidos en Lima y todo el Perú por vínculos con organizaciones criminales: Chiclayo, Tacna, Punta Negra, Chilca, Villa María del Triunfo, Huarochirí, Lunahuaná, fueron algunos de ellos, pero quizás el que tuvo mayor impacto mediático fue el caso de La Victoria.

La madrugada del 3 de agosto del 2018, la Policía detuvo al entonces alcalde victoriano, Elías Cuba, como cabecilla de la organización criminal ‘Los Intocables Ediles’. Según las investigaciones, él y otros funcionarios de La Victoria aprovechaban sus puestos para hacer cobros indebidos a comerciantes ambulantes parque puedan trabajar en la calle y cobros irregular por parqueo de autos en las zonas comerciales del distrito, particularmente en Gamarra.

“Es la caída de esta mafia que nos tenía a todos los victorianos aterrorizados. Acá hablan de los ambulantes, pero a los comerciantes nos extorsionaban”, dijo George Forsyth en RPP Noticias después del arresto de Elías Cuba. "La mafia está incrustada en La Victoria hace muchísimos años”. La Policía estima que anualmente, 'Los Intocables Ediles' se llevaban casi 5 millones de soles en cobros indebidos a ambulantes y unos 20 millones en cobros irregulares de parqueo.

Victoria contundente

“Listo para el reto. ¡Se viene el cambio! La Victoria, corazón”, fue el mensaje en su cuenta de Instagram con el que George Forstyh anunció su postulación a la alcaldía con Somos Perú. Tenía a varios rivales enfrente. Uno de ellos era el de Podemos Perú, partido vinculado a Elías Cuba a través de Víctor Muchaypiña, su teniente alcalde que postulaba a alcalde de La Molina, y de su hija, que aspiraba a ser regidora victoriana. Ambas candidaturas fueron retiradas tras la detención de ambos funcionarios. Otro competidor fue el propio Sánchez-Aizcorbe, quien aspiraba a volver al sillón municipal que ocupó entre 2007 y 2014.

Forsyth durante su campaña

Durante la campaña, en contraste con la preocupación que generaba el caos en La Victoria, George Forsyth hizo noticia por su boda con Vanessa Terkes. La unión civil se hizo en la misma Municipalidad del distrito y la religiosa fue en la Basílica de San Pedro. Ambos eventos tuvieron amplia cobertura mediática. Como parte de su campaña, además, se publicitó en paneles y afiches solo como ‘Forsai’.

El 7 de octubre, días de las elecciones, su victoria fue contundente. Logró 40,654 votos -el 30% de los votos válidos-, más del doble que el segundo lugar. Sanchez-Aizcorbe sacó solo 7,069 votos y quedó sexto. Meses después, una de las primeras acciones del alcalde victoriano sería derribar los muros del parque Manco Cápac, erigidos por la gestión de su exjefe y exrival, y criticados por los vecinos.

“Acababan de detener al alcalde Elías Cuba en pleno contexto electoral. Forsyth tenía un capital importante del cual partir o echar mano. Ya en el cargo, ha sabido poner esto (la lucha contra la delincuencia) en una primera línea de sus intereses y creo que le está dando resultados positivos, que esperamos que se mantengan”, comenta el analista político José Carlos Requena.

Sobre una posible barrera entre Forsyth con el electorado victoriano por su condición socioeconómica, Requena considera que "esta imagen que se suele dar a la clase media/media alta, a la que él sin duda pertenece, ya la había superado con su participación en Alianza Lima". "El fútbol es una actividad que generalmente está asociada a gente de procedencia popular. Esa ya había sido una buena preparación para el salto a la política, donde no se ha notado una lejanía que sí pudo haberse notado en otros personajes". comentó.

Forsyth lavó la bandera de su distrito poco antes de iniciar su gestión. La Municipalidad de La Victoria aseguró que hizo este acto simbólico contra la corrupción y “para iniciar una gestión completamente transparente”. | Fuente: Municipalidad de La Victoria

Chocar con la realidad

En una de sus primeras entrevistas tras ganar las elecciones, George Forsyth dejó ver la que sería la bandera del inicio de su gestión: la lucha contra la corrupción. “La Victoria carece de todo. Tenemos que recuperar el principio de autoridad y tomar acciones en las cuales se note que hay otra gestión”, dijo al diario El Comercio en noviembre del 2019. "Desde el primer día vamos a hacer auditorías, le vamos a abrir la puerta a la contraloría y le pediremos que investigue y se condene junto con la fiscalía”. Minutos antes de asumir el cargo, en un acto simbólico, lavó la bandera de su distrito.

Sin embargo, los problemas comenzaron a llegar -siempre vinculados a la delincuencia- incluso antes de George Forsyth llegue el municipio. Semanas antes de que inicie la gestión de su esposo, Vanessa Terkes denunció que estaban usando su nombre para ofrecer trabajos y cupos en el distrito. “No se dejen sorprender y denuncien por favor a las personas que se acercan a ustedes con malas intenciones", publicó en Instagram.

Poco después de asumir el cargo, el flamante alcalde reveló que su municipio no tenía dinero. “Todos tienen el concepto de que La Victoria es uno de los distritos más ricos y debería serlo (…) pero somos la segunda municipalidad con mayor deuda a nivel nacional: debemos más de 580 millones. Estamos totalmente quebrados”, reveló. Sin embargo, se comprometió a “trabajar sin desmayar” para “levantar al distrito” y a ser “muy drástico desde el primer día contra la corrupción”.

Poco después, 'fichó’ a Susel Paredes como su gerenta de fiscalización, función que ya había cumplido en la Municipalidad de Lima. Hoy es su socia en la lucha contra “las más de 25 mafias” que han denunciado en el distrito, y tiene una presencia mediática comparada a la del alcalde. “A nosotros los 'faites' no nos van a amenazar con una bala. A mí ponen una bala y yo sigo haciendo mi trabajo”, declaró Paredes esta semana en Canal N. Requena la considera “un gran reclutamiento” y la señala como ejemplo de que la cruzada de Forsyth es capaz de convocar a miembros de diferentes espectros ideológicos.

George Forsyth junto Susel Paredes (derecha), su principal socia en la lucha contra las 'mafias' en La Victoria. | Fuente: Cortesía

La lucha contra las mafias

Tras semanas de actos de lucha contra la informalidad, el desorden y el comercio ambulatorio en el distrito, la Municipalidad de La Victoria denunció a fines de enero que George Forsyth y Vanessa Terkes recibieron amenazas de parte de organizaciones criminales en el distrito.

El propio alcalde comentó a RPP Noticias que identificaron hasta 25 de estas mafias, una de ellas conformada solo por miembros de serenazgo, y pidió al Gobierno declarar en emergencia al distrito. "No vamos a ceder de ninguna manera, acá hay gente correcta, gente comprometida con el distrito [...] la mafia trata de llegar por donde sea y con los pocos recursos que tenemos estamos tratando de darnos seguridad", comentó.

“Sabía de los peligros de La Victoria, pero sé de las oportunidades de La Victoria. Es un distrito hermoso, su gente lo hace, es buenísimo, el solidaria, es chamba, es emprendedora”, comenta hoy el alcalde. Sobre por qué decidieron denunciar estas amenazas antes los medios, explicó que “es importante hacer esto público, cada vez que se hace más público se nos cuida más. Tenía que hacerlo público porque no es justo como está La Victoria, como vienen tratando a La Victoria”.

Días después, la Policía dijo que su pedido de declaratoria en emergencia está en evaluación y uno de los presuntos extorsionadores del alcalde fue capturado, aunque un juez lo liberó al día siguiente. El fin de semana pasado, Forsyth dirigió la demolición de los muros en la plaza Manco Cápac y encabezó un operativo nocturno contra la inseguridad en el cerro San Cosme, una de las zonas más ‘picantes’ de su distrito, el cual acabó con 26 detenidos. Todo en menos de 24 horas. El optimismo, los actos públicos y las denuncias no tardaron en traducirse en apoyo público.

Forsyth durante un operativo en el cerro San Cosme | Fuente: Cortesía

Sumando apoyos

El pasado lunes, el alcalde victoriano se reunió con el presidente Martín Vizcarra y el ministro del Interior para comprometerse con a luchar contra la delincuencia en su distrito. El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, y de otros siete distritos de Lima también le manifestaron su apoyo. En el encuentro, según dijo, reclamó al Ejecutivo por haber "abandonado" a su distrito. "Estamos en la lona: las pistas, la seguridad, los ambulantes. (…) Los vecinos seguimos pagando los platos rotos porque el Gobierno nos tiene abandonados".

“Fui a reclamar y en parte a exigir. Hemos sido olvidados por el Gobierno, por la Municipalidad de Lima, por todos”, dijo a RPP Noticias sobre esta reunión. “Un distrito que aporta más de 2,800 millones para el país… las cifras son ridículas. Aportamos 90 millones para el al Foncomún (Fondo de Compensación Municipal) y nos dan 4. La Victoria le paga la seguridad, limpieza y orden a todos los distritos del país, ¿y a nosotros qué?. Con 4 millones no hacemos una cuadra".

Durante esta misma semana, George Forsyth participó en un operativo contra la venta de drogas y anunció, entre otras cosas, que planea mudar su oficina municipal a un complejo cerca al cerro San Cosme. “Tengo mucha esperanza, soy muy optimista. Si no, ni loco me hubiese metido en este problema, si esto no tuviese solución. Aparte, hay que ser muy creativos. Hemos recuperado El Porvenir, la plaza Manco Cápac, estamos recuperando San Cosme”, explica sobre su acercamiento a estas zonas emblemáticas del distrito.

El apoyo viene también de parte de los vecinos. Las noticias sobre Forsyth en páginas web y redes sociales son inundadas con comentarios de aliento al alcalde en su lucha contra la inseguridad ciudadana, que el 81% de los limeños considera uno de los principales problemas de la ciudad (Lima Como Vamos, 2018).

George Forsyth durante su reunión con el presidente Martín Vizcarra; el ministro del Interior, Carlos Morán; y el congresista Alberto de Belaunde (Bancada Liberal). | Fuente: Andina

“Está haciendo algo por los ambulantes. Ojalá se una con el alcalde de Lima y con La Policía para que siga cambiando”, dijo una vecina de La Victoria a la Rotativa del Aire sobre el primer mes de Forsyth. “Me gustaría que el alcalde se preocupe por las veredas de La Victoria, las pistas, los ambulantes, la basura. Tiene bastante por hacer, y muchas cosas más que ya se saben”, comentó otra.

El futuro

¿Logrará realmente Forsyth cambiar La Victoria y mantener su popularidad? Requena considera que esto dependerá de los resultados concretos que vaya mostrando. "Los primeros gestos son muy positivos, creo que un distrito como La Victoria, donde los niveles de criminalidad eran altísimos, era importante entrar con una agenda como la de Forsyth. Ahora lo que toca es empezar a mostrar resultados. Va a ser sostenible (su popularidad) en la medida de eso".

Forsyth sabe que el camino es difícil y largo, pero se muestra optimista pese a las dificultades. "Tengo mucha esperanza, soy muy optimista. Si no, ni loco me hubiese metido en este problema, si esto no tuviese solución. Aparte, hay que ser muy creativos". La clave inmediata para para lograr "un real cambio en La Victoria", según su plan, es liderar -como autoridad- un esfuerzo conjunto para "deshacerse de las mafias".

"Me encantaría hacer muchas cosas más, pero sabemos los pocos recursos (de la Municipalidad)", reconoce. "Sientes un poco de impotencia, viniendo del sector privado, al pasar al sector público donde todo es trámite, burocracia, las cosas no son inmediatas. Pero hay que tener estrategia, no abrirnos todos los frentes, porque no tenemos municiones para atacar todos los frentes".

"Se van a tener que ir" Otra prioridad inmediata de George Forsyth es sacar a los ambulantes de las calles de La Victoria. Dentro de estos, distingue a los que recurren a la informalidad por necesidad, para mantener a su familia, de los que tienen "varios puestos y camionetas", y de los dueños de tiendas y galerías que sacan a su gente a vender a la calle. A los primeros, les ha ofrecido formalizarlos y capacitarlos en ventas. "Somos conscientes de que hay gente que tiene necesidades. Estamos empadronando a los ambulantes y les estamos dando tiendas gratuitas por seis meses, sin pagar alquiler alguno, con el apoyo del Ministerio de la Producción". Sin embargo, advierte que "aún así nos demoramos 10 días en llenar 830 tiendas". "La gente no quiere, ni gratis quieren las tiendas, quieren estar en la calle. Así no es el tema, ya saben que la venta ambulatoria está prohibida. Lo venimos comunicando, pero va a llegar el momento en que definitivamente se van a tener que ir". Otro aspecto que le preocupe es el catastro (el registro municipal de los inmuebles del distrito, sus bienes y sus condiciones), que según ha dicho no se actualiza desde los años setenta. "Como no tenemos nada y los documentos que habían se los han llevado, hemos pedido al Estado que si nos lo dan (el catastro) y nos apoyan a empujar el barco, no ven más a La Victoria acá (pidiendo ayuda al Gobierno central). Somos un distrito con un potencial enorme".