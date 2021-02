Este domingo llega el primer lote de vacunas contra la COVID-19 del labortario Sinopharm. | Fuente: AFP

Este último viernes, el presidente Francisco Sagasti anunció que el primer lote de vacunas contra la COVID-19 del laboratorio Sinopharm llegará al Perú este domingo.

El médico Germán Malaga, encargado de los ensayos clínicos de dicha vacuna para la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) en el país, se refirió a las dudas de algunos peruanos en torno a la inoculación en personas que sufren de alergia.

En conversación con el doctor Elmer Huerta en RPP Noticias, indicó que no hay ninguna contraindicación al respecto. "En el estudio, no se presentó ningún evento adverso en relación a las alergias, de modo que no habría inconveniente para cualquier persona", dijo.

Además, Málaga recomendó vacunarse a aquellas personas que suelen enfermarse o tener efectos secundarios. "Es interesante a veces el paternalismo hace que veamos a una persona frágil y no la querramos vacunar, pero esta es la mejor forma de proteger a estas personas", afirmó.

Sobre los ensayos de la vacuna, el médico pronosticó que en un mes y medio se podrán tener resultados respecto a su nivel de efectividad. "Estamos avanzando, lamentablemente los casos reinfectados y los mismos infectados no nos va a permitir ver un rápido aumento de los resultados", dijo.

