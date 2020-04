Gobernador de Lambayeque, molesto por críticas de Vizcarra: "Yo fui elegido por el pueblo"

Anselmo Lozano respondió a presidente Martín Vizcarra | Fuente: RPP Noticias

El gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, respondió al presidente Martín Vizcarra, quien el lunes al mediodía, denunció públicamente que no existe liderazgo en las regiones para hacer frente a la pandemia del nuevo coronavirus.

La autoridad regional asumió que el mensaje fue una indirecta para él. “Lo que no le voy a aceptar a nuestro presidente de la República, es que diga que falta liderazgo en el caso mío. Yo rechazo esa palabra, porque te lo digo, en honor a la verdad, estoy trabajando con mi equipo, estoy poniendo el pecho todos los días", dijo a la Rotativa del Aire de Chiclayo de RPP Noticias.

Además, insinuó que las falencias para enfrentar la crisis también se dan en Lima y no solo en las regiones. "Yo podría decir que no hay camas en Ate, que solo hay 20 camas, están devolviendo a los enfermos. Anoche lo he grabado”, denunció.

Y añadió: “No le acepto al presidente, por más investidura que tenga, primeramente, que me respete. Yo fui elegido por el pueblo”.

La autoridad regional dijo que la entidad cuenta con presupuesto para la compra de 17 ventiladores mecánicos, pero lamentablemente no existen proveedores para su compra.

“No voy a aceptar que una empresa que vende llantas me venda estos equipos. No soy de ayer en la política”, afirmó.

Lozano Centurión reconoció que la región atraviesa por una crisis por la falta de camas y ventiladores, pero responsabilizó a los ciudadanos irresponsables que no acatan la inmovilización.