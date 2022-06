Gobernador de Loreto sobre reunión con funcionarios de la PCM: "No tenían capacidad de absolver preguntas"

Gobernador de Loreto, Elisban Ochoa, ironizó con la reunión que tuvieron con funcionarios de la PCM previa a la sesión del Consejo de Ministros Descentralizado en Iquitos. | Fuente: Andina

El Gobernador Regional de Loreto, Elisban Ochoa, espera que el Gobierno cumpla con los acuerdos pactados, tras el anuncio del premier Aníbal Torres en que el Ejecutivo apoyará a diversificar la economía de la región Loreto.

Estas declaraciones del titular de la PCM sucedieron en la inauguración del XIV Consejo de Ministros Descentralizado en la ciudad de Iquitos el día lunes.

Por otro lado, el gobernador recordó que la sesión no se iba a realizar debido a problemas con alcades y municipios de la región con funcionarios de la PCM en una reunión previa.

"El domingo, a partir de las 2 hasta las 7 de la noche, duró una reunión que fueron horas perdidas con un equipo de la PCM. No fue un tema de desprecio, sino que son funcionarios de cuarta y quinta categoría que no tenían la mínima capacidad de absolver algunas preguntas", criticó Elisban Ochoa en Ampliación de Noticias.

"Esa fue la gota de rebalsó el vaso y por eso al día siguiente conovocamos en no participar en el Consejo de Ministros mientras no participe una comisión del Ejecutivo", agregó.

"Al parece cuando tomaron la decisión de enviar a sus funcionarios preguntaron, '¿Quién quiere darse un paseo a Loreto?' y algunos levantaron el brazo pero estaban perdidos como el niño Marco", ironizó el gobernador de Loreto.



¿Cuáles son los acuerdos con el Gobierno?

En relación a los acuerdos, el gobernador regional espera que el presidente Pedro Castillo y el premier cumplan con su palabra.

"Hemos formado un comité de ancha base —integrados por diferentes sectores, autoridades y organizaciones— para hacer seguimiento de todos los compromisos (...) Caso contrario, estaremos tomando medidas", enfatizó Elisban Ochoa.

Añadió que espera acción del Ejecutivo ya que "el pueblo de Loreto se cansó de esperar décadas para una atención prioritaria y no ser secundaria por tener una cultura distinta al resto del país".

"Necesitamos una atención real que visibilice los problemas que tenemos embalsados muchísimo tiempo. Los acuerdos que tomemos con el Gobierno tienen que ser el inicio de una atención que los loretanos merecemos", declaró en Ampliación de Noticias.

Sobre ello, explicó que Loreto necesita inversión en agua y desagüe, buscar una solución con energía alternativa (hídrica o solar), e inversión en el sector educación, producción y turismo.

"Nuestros pueblos viven a oscuras en horas de la noche. El petróleo es caro y el 99.9% quema petróleo para alumbrar la zona", mencionó.

Actas

En cuanto a las actas que no son firmadas en las sesiones de los Consejos de Ministros Descentralizados, no lo consideró importante ya que "otros gobiernos nos hacían firmar actas pero no decían nada".

"Hoy podemos grabar hasta con un celular los hechos y dichos. Esos son documentos que tendrán que ser prioridad para que el Gobierno cumpla con sus compromisos porque todo el país lo está viendo", sentenció Elisban Ochoa.