Gobernador regional de Cusco anuncia que empresas consensuaron garantizar traslado de turistas a Machu Picchu

Declaraciones del gobernador regional de Cusco.
Declaraciones del gobernador regional de Cusco. | Fuente: RPP
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

El gobernador Werner Salcedo indicó que el traslado de turistas a Machu Picchu se ha normalizado luego de que las empresas Consettur y San Antonio de Torontoy llegaran a acuerdos en la mesa de diálogo impulsada por el Ejecutivo.

Werner Salcedo, gobernador regional de Cusco, informó este domingo que el transporte a Machu Picchu se ha normalizado tras el paro a raíz de una disputa entre empresas que se encargan del transporte de turistas a la Ciudadela Inca, la cual ya habría sido resuelta.

En declaraciones a Ampliación de Noticias-edición domingo de RPP, el gobernador manifestó que tras la mesa de diálogo impulsada por el Gobierno central, las empresas Consettur y San Antonio de Torontoy consensuaron garantizar el servicio de transporte de turistas a Machu Picchu.

Precisó que de momento Consettur se encargará del traslado de turistas, mientras se gestiona el traslado de los buses de San Antonio de Torontoy por tren. Asimismo, dijo que ambas empresas se comprometieron a resolver los temas logísticos, administrativos de forma privada.

“Las empresas van a quedar en reunirse esta semana para ver cómo efectivamente en algunos requisitos y exigencias de logística, de autorizaciones consensuan para brindar el servicio del transporte y el transporte no va a parar”, indicó.

“Nos han pedido una semana en la cual ellos van a poder aclarar sus temas logísticos, administrativos y es un espacio privado, comprenderán que el Estado tiene sus limitaciones para poder intervenir ya en acuerdos propios de brindar el servicio”, añadió.

Pide creación de entidad autónoma de gestión del Valle Sagrado de Urubamba

Salcedo también indicó que junto a las provincias y distritos cusqueños van a requerir al Estado que se establezca una mesa técnica para resolver los problemas de gestión de territorio y que se cree una entidad autónoma de la gestión del Valle Sagrado de Urubamba.

Según explicó, el tema del transporte a Machu Picchu es solo una arista de un problema que va más allá, pues consideró que el estado ha cometido irregularidades por la cesión de la administración de vías, que están “prácticamente” en manos de privados.

“En este momento hay irregularidades cometidas por el propio Estado, donde tenemos una de las únicas vías a nivel de Perú, que prácticamente han estado en manos de privados, situaciones que debemos resolver y es por eso que yo he pedido y sigo pidiendo y voy a exigir”, señaló.

Acuerdos

La presidencia del Consejo de Ministros anunció acuerdos tras la mesa de diálogo para solucionar la crisis en Machu Picchu por el paro convocado a raíz de una disputa sobre las empresas que se encargan del transporte de turistas a la Ciudadela Inca. 

Mediante un comunicado, la PCM informa que las empresas Consettur San Antonio de Torontoy implementarán un plan de contingencia para el traslado de turistas respetando las normas legales.

Añaden que la municipalidad provincial de Urubamba "garantizará la socialización de la información del proceso en curso" con la finalidad de determinar quién será el nuevo operador del servicio de transporte a la ciudadela inca.

Cusco Werner Salcedo Machu Picchu

