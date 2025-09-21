PCM informa que se ha logrado consenso para garantizar transporte a Machu Picchu

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La presidencia del Consejo de Ministros anunció acuerdos tras la mesa de diálogo para solucionar la crisis en Machu Picchu por el paro convocado a raíz de una disputa sobre las empresas que se encargan del transporte de turistas a la Ciudadela Inca.

Mediante un comunicado, la PCM informa que las empresas Consettur y San Antonio de Torontoy implementarán un plan de contingencia para el traslado de turistas respetando las normas legales.

Añaden que la municipalidad provincial de Urubamba "garantizará la socialización de la información del proceso en curso" con la finalidad de determinar quién será el nuevo operador del servicio de transporte a la ciudadela inca.

"Los municipios, provincial y distritales, coordinarán con la Policía Nacional del Perú, para garantizar la seguridad del servicio de transporte de los turistas", señalaron.

El último viernes, los colectivos sociales que impulsan un paro indefinido desde el último domingo en el distrito de Machupicchu ampliaron por 72 horas más la tregua a la medida de fuerza.

Ayer Novoa Silva, viceministra de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales del Ministerio de Cultura (Mincul) dijo en RPP dijo que importante que la máxima autoridad de Urubamba se presentara en la mesa de diálogo, ya que su municipio es el encargado de la concesión de la ruta Hiram Bingham.

"El actor principal para que pueda cerrarse este diálogo es el alcalde de Urubamba, debido a que en tal municipalidad están las competencias de esta vía de transporte. Es el alcalde de Urubamba el que debe liderar un poco y estar presente conjuntamente con estas dos empresas. Al no estar ayer, pues simplemente se reprogramó para poder cerrar y se quedó en ampliar 72 horas más el servicio y tener el flujo de transportes de los turistas a la Llacta de manera pacífica", señaló.