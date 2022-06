Paro de transportistas se llevará a cabo desde este lunes. | Fuente: Foto referencial: Andina / Video: RPP Noticias

El dirigente Martín Ojeda, director del Consejo Nacional de Transportes Terrestres, precisó que el paro de transportistas es indefinido y no solo este lunes 27 y martes de junio y explicó que de parte del Gobierno este fin de semana se deben tocar "temas estructurales" para que se suspenda esta paralización.

En entrevista con RPP Noticias, Ojeda cuestionó al presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, y al ministro de Transportes, Juan Barranzuela, por minimizar las demandas de este gremio y asegurar que algunos sectores no iban a acatar la paralización anunciada para este lunes 27 de junio.

"No nos extraña porque es un Ejecutivo que se ha acostumbrado a juntarse con el transporte ilegal contra los principios de intereses de la sociedad. Este ministro (Barranzuela) lo primero que hizo cuando asumió el cargo fue reunirse con el transporte ilegal, así que no nos extraña que desconozca quiénes son los actores de esta actividad económica", indicó.

El dirigente transportista acusó a los representantes del Poder Ejecutivo de dar respuestas "que, en vez de aliviar la situación, la enervan". Asimismo, reconoció que la relación con este gremio "se complica" porque las diferentes gestiones del Ministerio de Transportes no han atendido sus principales demandas.

Según detalló, las demandas de este sector se centran en el alza de los combustibles, el incremento del precio de los peajes, entre otros. Tras justificar el paro nacional que llevarán a cabo desde este lunes 27 de junio, el dirigente garantizó que durante esta jornada no se realizarán bloqueos de carreteras que puedan perjudicar a la población.

"Esperemos que no haya gente infiltrada, estamos de acuerdo en el apagado de motores, en el caso de los camioneros, lo estarán evaluando, pero sí un jalón de orejas porque luego de las reuniones con el ministro de Transportes, esas declaraciones demuestran una falsa soberbia y no saben en qué puesto están ubicados", apuntó.

Gobierno asegura que huelga "será solo de algunos sectores"

Este viernes, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, afirmó que la "negociación con los transportistas continúa" ante el anuncio de algunos gremios de transporte de carga pesada de realizar un paro indefinido el 27 de junio.



Durante una conferencia de prensa, el titular del Gabinete negó también la posibilidad de un desabastecimiento de los mercados de la capital ante un eventual paro de transportistas. Añadió que si se da esta medida de fuerza solo será de "algunos sectores de transportistas".

"Hay la amenaza de una huelga de transportes para el día de lunes, pero la negociación con los transportistas continúa. Probablemente no haya la huelga o si existe la huelga será solamente de algunos sectores de transportistas. No hay la posibilidad del desabastecimiento, más todavía por 10 días, del desabastecimiento de los mercados. Eso no se ajusta a la realidad", indicó.

Por su parte, el titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela, afirmó que por instrucción del presidente Pedro Castillo su sector venía trabajando "de manera anticipada" con varios gremios de transportistas de carga, lo que permitió llegar a "algunos entendimientos" con gremios importantes y la decisión que no participen en el paro.

“La negociación está en su etapa final, todavía esperamos llegar a un acuerdo”, puntualizó el titular del MTC en la conferencia de prensa organizada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Juan Barranzuela informó que a través de equipos técnicos multisectorial se trabajaron diferentes medidas de caracter normativo "proyectadas, emitidas y alcanzadas para firma" decretos supremos que resuelven el tema de las licencias de conducir, infraestructura complementaria y que le da determinadas garantías a los transportistas frente a competencia desleal de algunas empresas del sector privado.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: