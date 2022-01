Presidente Pedro Castillo ofreció entrevista a un medio internacional | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El congresista Guido Bellido, expresidente del Consejo de Ministros, señaló que el secretario general de su partido, Vladimir Cerrón, "tiene un papel totalmente distinto al Gobierno". Al respecto, precisó que el exgobernador regional "no tiene alguna vinculación" y que prueba de esto es que "en el Gabinete actual no hay presencia de algún militante".

"En todo caso, él (Vladimir Cerrón) sí es bastante expresivo en redes sociales, como lo hemos visto, pero más allá de eso yo sinceramente no lo he visto y no soy testigo de ello. A mí me pidió el presidente de la República para que lo pueda acompañar como presidente del Consejo de Ministros y nosotros hemos aceptado y asumido", señaló.

"Yo no soy un hombre cercano a él (Vladimir Cerrón), lo que yo soy es un hombre orgánico, un militante de un partido. Lamentablemente en el país mucha gente no tiene claro lo que es un militante: un militante es una persona responsable, una persona leal al partido, al programa, y una persona seria en temas políticos", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el parlamentario consideró que en las recientes entrevistas brindadas por el presidente Pedro Castillo "es que depende de cada periodista cómo elabora sus planteamientos, sus preguntas". Bellido cuestionó que durante estos encuentros se hayan utilizado "preguntas elaboradas" y con varias ideas en simultaneo.

"Es un error gravísimo, incluso el periodista sabe lo que está haciendo, pero la forma como ha llevado la entrevista ayer (…) Yo he visto que le ha dado una lista de ciertos hechos y va a ser un poco complicado para cualquiera responder. No he visto la entrevista completa, pero en una he visto que el periodista incluso habla de mi persona, sin tener fehacientemente la situación en la que se vienen desarrollando ciertas acusaciones", reprochó.

"Suelto de huesos el señor se manda y ni siquiera ha visto la carpeta fiscal de cómo se está desarrollando y se despacha con todo y a mí realmente esa forma de entrevista es con malicia porque si quiere preguntar, se hace una pregunta, pero no te hago una lista de 50 preguntas y al final dejas al entrevistado en una situación complicada. Siempre es importante el respeto y es importante la idea de llevar la información de manera correcta", agregó.

En otro momento, Bellido también cuestionó que en la entrevista con el periodista César Hildebrandt "se le haya metido en el mismo saco" con el exsecretario presidencial Bruno Pacheco para que el jefe de Estado reconozca un error en los nombramientos de ambos.

"El país sabe cuáles han sido los motivos del retiro de Bruno Pacheco y el pedido de la renuncia de mi persona. Si el periodista preguntara cuáles han sido las motivaciones, por qué se ha retirado a Guido bellido, la preguntas va a ser mucho más precisa. El presidente no respondió a ninguna de las dos, sino de manera general", anotó.

