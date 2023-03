Gustavo Adrianzén cuestionó adelanto de opinión de comisionado de la CIDH sobre protestas en el país

El representante del Perú ante la OEA, Gustavo Adrianzén, respondió en RPP Noticias al Comisionado Joel Hernández, miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien afirmó en un reportaje del periódico estadounidense The New York Times que hubo un mal uso de la fuerza policial en el Perú durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. De acuerdo con el también exministro de Justicia, las declaraciones del Comisionado resultan inoportunas porque todavía no se ha dado a conocer el informe final de la CIDH sobre los conflictos sociales en el Perú. "Estas afirmaciones resultan, a entender del Estado peruano, inoportunas por lo menos y que quiebran el deber de reserva que nos debemos las partes. Una reserva a la que estamos obligados tanto la Comisión y sus comisionados como el Estado peruano hasta que se dé a conocer el informe final", indicó Adrianzén.