El embajador Harold Forsyth, representante del Perú en la Organización de Estados Americanos (OEA), justificó la decisión del Gobierno peruano de renegociar con la empresa concesionaria Pluspetrol el contrato de explotación y comercialización del gas natural de Camisea en el Cusco.

"Todos los contratos de este tipo son susceptibles de renegociarse, absolutamente sí, porque las cosas cambian de acuerdo a la fecha original en el que se firmaron y para eso -en todas partes (países)- se sientan las partes a actualizar el contexto y eso es lo que aparentemente podría tener lugar en el Perú y lo importante es lo señalado por el presidente en el sentido de que cualquier proceso negociador tiene que hacerse en el estricto marco del derecho, además no habría otra forma de hacerlo", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el exministro de Relaciones Exteriores evitó calificar la decisión del Gobierno sobre el contrato del Gas de Camisea; sin embargo, insistió en que "los acuerdos se actualizan" y recordó que "en medio de un proceso de renegociación siempre hay opiniones diversas y a veces muy radicales".

"El asunto debería llegar a buen puerto en una buena renegociación entre el Estado y el grupo de empresas que están vinculadas al Gas de Camisea. Este es un producto demasiado importante para el día a día de los peruanos y en consecuencia es normal que se actualice", indicó.

"Creo que el presidente, con sus palabras claras, ha puesto bastante orden en este tema. Finalmente, las empresas que participan en la extracción de los recursos naturales en el mundo tienen muchísima experiencia en gobiernos donde hay un ruido político grande. Las empresas entran cuando hay buenas opciones económicas y creo que para cualquier empresa participar en el Gas de Camisea es un reto interesante", agregó.

Esta mañana, el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, insistió en la necesidad de nacionalizar el yacimiento de gas natural de Camisea en el Cusco, si la empresa concesionaria, encargada de la explotación y comercialización del recurso, no acepta renegociar con el Estado Peruano el reparto de utilidades.

"Que haya renegociación, que haya dinero para nuestro pueblo, no debe costar así el Gas Licuado de Petróleo y cuando dije eso me han dicho que salga rápido, (o deje eso) qué delito ha sido eso, no es ningún delito, mis hermanos. Entonces, hermanos, nosotros vamos bien, el pueblo no debe retroceder. Tampoco el presidente de la República debe retroceder porque es este pueblo lo eligió como presidente de la República", señaló.

"Si él va a tener miedo, creo que no va a estar bien esta región de Puno, todos hemos elegido a Pedro Castillo como presidente de la República, toda la región del sur hemos elegido porque estamos pisoteados. Hemos dicho que la gente campesina como nosotros nos represente bien, que se pare bien, hemos dicho que hable bien con autoridad, y eso debe hacer nuestro hermano presidente, no debe temer a nadie hermanos, solo hay que temer al pueblo. Si el pueblo está con nosotros no pasa nada, no debe haber miedo hermanos", agregó.

El proyecto de Camisea está a cargo del consorcio integrado por las empresas Pluspetrol Perú, Hunt Oil Company of Peru LLC, Tecpetrol del Perú SAC, SK Corporation, Sonatrach Peru Corporation SAC y Repsol Exploración Perú. El Estado peruano le otorgó la licencia en febrero de 2020 para la explotación del yacimiento (extracción de gas natural e hidrocarburos líquidos) por 40 años.

"Pluspetrol se encarga de realizar las actividades de exploración y explotación de las reservas de gas natural en Camisea y su procesamiento en la Planta de Fraccionamiento de Las Malvinas, en Cusco, donde se separan los líquidos y gas seco", detalla el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) en su página web.

En otro momento, Harold Forsyth destacó la participación del presidente Pedro Castillo, el próximo 30 de septiembre, junto con otros jefes de Estado y autoridades, en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos para analizar la evolución de la pandemia de la COVID-19 en la región y evaluar acciones conjuntas frente a una posible tercera ola.

"La pandemia ha dejado en claro que necesitamos una acción más coordinada y una efectiva cooperación para enfrentar este terrible flagelo. De allí la importancia de esta minicumbre hemisférica", dijo Harold Forsyth, presidente del Consejo Permanente del organismo interamericano.

En el evento virtual, que se realizará con la activa colaboración de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), participarán los presidentes de Colombia, Iván Duque; Guatemala, Alejandro Giammattei; Honduras, Juan Orlando Hernández; Perú, Pedro Castillo; primera ministra de Barbados, Mia Mottley; cancilleres y ministros de salud de los estados miembros; el Director General de la Organización Mundial de la Salud, Thedros Ghebreyesus, y el Secretario General de la OEA, Luis Almagro.

