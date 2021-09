Guido Bellido, presidente del Consejo de Ministros. | Fuente: PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, dijo que el proceso de renegociación con el consorcio que explota el gas de Camisea en el Cusco, se iniciará el próximo miercoles con una primera reunión con los representante de las empresas.

"A partir de ello vamos a desarrollar todas las acciones", dijo el titular de la PCM al corresponsal de RPP Noticias en Arequipa.

Como se recuerda, el último lunes, Bellido y el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, entregaron un oficio que formaliza el inicio de las renegociaciones sobre el contrato del Gas de Camisea, en las oficinas de la empresa PlusPetrol, cabeza del consorcio.

"Hemos venido a iniciar el proceso de renegociación, el Estado tiene que tomar acciones", fue lo único que dijo a la prensa que se encontraba presente en el lugar.

"Tenemos libertad de expresión"

Bellido respondió este miércoles a los cuestionamientos en su contra luego de que el ultimo domingo advirtiera a través de su cuenta en Twitter de una posible nacionalización del yacimiento gasifero, entre ellos lo dicho por el ministro de Salud, Hernando Cevallos, quien consideró inoportunas las expresiones del primer ministro.

"Hay que respetar la opinión de cualquie ministro o persona, tenemos libertad de expresión; pero nosotros continuamos con lo que está establecido por el Gobierno", afirmó.

Bellido dijo que es normal que pidan su salida del cargo, y que así ha sido desde el primer día que asumió la responsabilidad como jefe del gabinete ministerial.

"Recuerden que al presidente (Pedro Castillo) ni siquiera querían reconocerlo como presidente, eso es normal, así es la democracia", manifestó.

Reta a Pedro Castillo

El martes, en un discurso en Puno, Guido Bellido insistió en la necesidad de nacionalizar el yacimiento de gas natural de Camisea si la empresa concesionaria, encargada de la explotación y comercialización del recurso, no acepta renegociar con el Estado Peruano el reparto de utilidades.

"Que haya renegociación, que haya dinero para nuestro pueblo, no debe costar así el Gas Licuado de Petróleo y cuando dije eso me han dicho que salga rápido, (o deje eso) qué delito ha sido eso, no es ningún delito, mis hermanos. Entonces, hermanos, nosotros vamos bien, el pueblo no debe retroceder. Tampoco el presidente de la República debe retroceder porque es este pueblo lo eligió como presidente de la República", señaló.

"Si él va a tener miedo, creo que no va a estar bien esta región de Puno, todos hemos elegido a Pedro Castillo como presidente de la República, toda la región del sur hemos elegido porque estamos pisoteados. Hemos dicho que la gente campesina como nosotros nos represente bien, que se pare bien, hemos dicho que hable bien con autoridad, y eso debe hacer nuestro hermano presidente, no debe temer a nadie hermanos, solo hay que temer al pueblo. Si el pueblo está con nosotros no pasa nada, no debe haber miedo hermanos", agregó.

