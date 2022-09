La congresista Heidy Juárez Calle, quien recientemente fue expulsada de Alianza para el Progreso (APP), afirmó este lunes que el "topo [del Gobierno] se queda todavía" en el partido que lidera César Acuña.

La parlamentaria expresó su mortificación y sorpresa ante de la decisión "unilateral" que adoptó en vísperas dicha organización política tras la filtración de un audio donde César Acuña exige a la presidenta del Congreso, Lady Camones, priorizar una ley para favorecer su candidatura al Gobierno Regional de La Libertad.

"El partido no me comunica hasta ahora absolutamente nada, entonces dónde está mi derecho a la defensa", cuestionó en una entrevista con el programa Las como son de RPP. Y reiteró con firmeza: "No he grabado, no he filtrado; es más, emplazo a la señora Anuska Buenaluque a que diga quién ha sido la fuente, quién ha entregado los audios", manifestó.

Heidy Juárez Calle dijo, además, estar "apenada" al considerar que la filtración del audio ha provocado que el partido Alianza para el Progreso se divida. "Lo que pasó en AP (Acción Popular) se está repitiendo en APP", aseguró.

"Por el momento, no estoy deseando pertenecer a una bancada, me voy a quedar como No agrupada", remarcó.

Cuestiona al Ejecutivo

Por otro lado, la congresista dijo ser opositora al Gobierno de Pedro Castillo por la falta de meritocracia e igualdad de género en su administración; sin embargo, refirió que el jefe del Estado "ha aumentado su popularidad en regiones".

La parlamentaria sostuvo también que una eventual tercera moción de vacancia presidencial "no tiene que fallar". Por ello, apuntó Heidy Juárez, tiene que reunirse "elementos contundentes que ayuden a que la población realmente diga que, efectivamente, merece ser sacado".

