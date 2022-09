La congresista Heidy Juárez anunció que tomará medidas legales para "limpiar su nombre" | Fuente: Congreso de la República

Tras renunciar a la bancada de Alianza para el Progreso (APP), la congresista de la región Piura, Heidy Juárez, aseguró que no fue ella quien filtró los audios que involucran directamente al líder del partido, César Acuña. Juárez anunció que tomará acciones legales para descubrir al culpable de la filtración y precisó que "el topo se queda en APP".

"Solo pido que, por tranquilidad en mi bancada, acepten mi renuncia. Quiero irme tranquila, pero sí voy a hacer acciones legales para descubrir quién es el topo, porque el topo se queda en APP. No soy yo, lo niego rotundamente. El topo que mencionan en señor Valdéz y el señor Richard Acuña se queda en APP, así que esas cosas que han pasado van a seguir pasando si es que no se toman medidas", expresó en conferencia de prensa.

La parlamentaria dijo encontrarse sorprendida con lo sucedido y señaló que los audios estarían trastocados porque no concuerdan con lo conversado en esa reunión.

"Estoy sorprendida de esos audios, muy sorprendida. No ha habido ningún quebrantamiento, absolutamente nada en mi bancada para que estas cosas salgan fuera, para que esa privacidad y lealtad se vulnere. Es absurdo que haya sucedido eso. Nos hemos reunido como congresistas muchas veces y nunca ha pasado esto. Esos audios están totalmente trastocados. No reflejan lo que realmente en la reunión se dio", aseveró.

No le dieron explicaciones

Además, criticó que APP no le haya dado mayor explicación sobre su salida. "El partido no me explica nada. Estoy exigiendo que en 48 horas el partido me de las pericias técnicas de qué audio han sacado todo lo que me han sindicado y me han señalado", manifestó.

Finalmente, mencionó todavía no estar al tanto de los motivos de la renuncia de Roberto Chiabra, quien dejó la bancada de APP esta mañana.

"Hemos conversado en el pleno con Roberto, hemos comulgado con un pensamiento de trabajo, pero no me he comunicado en estos momentos sobre su renuncia. Espero que en el transcurso del día podamos tener un contacto y me pueda explicar el por qué de su renuncia", culminó.