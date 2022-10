Martha Ferrer | Fuente: OEA

Martha Beatriz Ferrer, hija del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, pudo ingresar a territorio peruano luego de ser retenida en el aeropuerto Jorge Chávez. En un principio, se le negó la entrada pese a contar con los documentos que la acreditaban como delegada en el Foro de Sociedad Civil de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La ciudadana cubana estaba acreditaba como representante de la organización Cuba Decide y se le comunicó que no necesitaba ningún tipo de documento o algún visado especial para ingresar a nuestro país. Sin embargo, Martha Ferrer tuvo que esperar más de nueve horas para que la dejaran pasar.

"Cuando salí de Estados Unidos me dijeron que (podía entrar) con mi residencia. Me pidieron la visa y yo les dije que no tenía visado y me dijeron que con la residencia era suficiente para entrar al Perú. Y cuando llego a Migraciones me dicen que no, que necesito una visa. Le muestro la carta de invitación de la OEA, que vengo como invitada de Cuba Decide, y me dicen que necesito un visado, que no me pueden dejar entrar", dijo para RPP.

Ferrer resaltó que pudo ingresar a territorio peruano gracias a la intervención de amigos y responsabilizó al Gobierno cubano de obstaculizar sus funciones.

"Gracias a amigos se pudo conseguir una carta de la Cancillería para entrar a Perú. Sabemos las manos que tiene la dictadura en muchos países y lo que son capaces de hacer para impedir que se sepa las atrocidades que comete la dictadura contra el pueblo de Cuba y los presos políticos", agregó.