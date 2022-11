Huacho: peritos confirman similitud entre anillo de víctima encontrada en playa y el que usaba turista mexicana

El anillo que usaba habitualmente la turista mexicana sería clave para las investigaciones | Fuente: Composición RPP

El caso de la turista mexicana que llegó al Perú a conocer a su novio en Huacho, y que desapareció desde el pasado 7 de noviembre, parece tener nuevas luces.

El coronel PNP Santos Villar, jefe de la División Policial de Huacho, confirmó que el anillo que se encontró en el cuerpo hallado el último 10 de noviembre en la playa Chorrillos, en dicha ciudad, es similar al anillo que usaba Blanca Olivia Arellano Gutiérrez (51), la turista desaparecida.

“Después de la homologación que se ha realizado al anillo, el perito en Lima ha determinado que hay similitud (entre) el anillo que se ha encontrado en la víctima, con el de las fotografías. Eso está confirmado", indicó en declaraciones a la prensa.

Como se recuerda, el último jueves, un grupo de pescadores halló el torso de una mujer en un canal de regadio que da a las orillas de la playa Chorrillos en Huacho, al norte de Lima. Esto, un día después de que se encontrara una cabeza y un brazo en otra playa de esta zona, que pertenecerían al cuerpo de la misma persona.

"El cuerpo está abierto por la parte de la espalda, pero no tiene nada, hueco no más, no tiene nada de órganos", dijo uno de los pescadores que encontraron el torso de la mujer.

Los trabajadores del mar vieron un comportamiento extraño de aves carroñeras en la playa cercana al puerto de Huacho y, al acercarse, encontraron una cabeza y un brazo con un anillo insertado en uno de los dedos, el cual es el accesorio que fue sometido a los peritos en Lima.

Sospechoso se niega a declarar

Según la denuncia de Karla Arellano, sobrina de la turista mexicana desaparecida, la última persona en ver con vida a su tía fue su novio peruano, Juan Pablo Jesús Villafuerte Pinto (37), un estudiante de medicina de Huacho, ciudad en la que habría permanecido Blanca desde su llegada el pasado 27 de julio.

Según señaló el coronel Santos Villar, el sospechoso llegó a la sede de la Dirincri en Huacho y se acogió a su derecho a guardar silencio, por lo que no brindó ninguna declaración sobre el caso.

Previamente, Karla Arellano indicó que Villafuerte Pinto se negaba a colaborar con las investigaciones y estaría cayendo en contradicciones.

"Juan P es el único contacto que se tiene y es la última persona en ver a mi tía Blanca con vida, hasta el momento no ha querido cooperar con información que pueda facilitar su búsqueda", sostuvo en Twitter.

Karla Arellano presentó en sus redes sociales capturas de pantalla donde, presuntamente, el sospechoso sostiene que la turista desaparecida era una "indigente" a la que él le "alcanzó dinero" para que "pueda comer" y que, "debido a su mal estado de salud mental", "habrá confundido las cosas".

Ante ello, la sobrina señaló que su tía "no era ninguna indigente" y que viajó a Perú para conocer a Villafuerte.

"Mi tía no era ninguna indigente Juan P, mi tía confió en ti y tenía una relación sentimental contigo. Se fue para conocerte y ahora no la encontramos, tú simplemente no quieres ayudar al proceso de búsqueda", indicó en Twitter.

Por su parte, el Ministerio de la Mujer (Mimp), informó que, a través del Programa Nacional Aurora, están emprendiendo acciones encaminadas a encontrar a la turista desaparecida.

#LimaProvincias | Equipo del Programa Nacional Aurora realiza acciones a favor de mujer víctima de presunto feminicidio encontrada en #Huacho. Estamos en coordinación con la @PoliciaPeru y @FiscaliaPeru a fin de identificar a la víctima.

¡Exigimos #Justicia! pic.twitter.com/7jvznRkxVA — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) November 13, 2022