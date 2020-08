La menor y el bebé fueron llevados al Hospital Materno Infantil El Carmen. | Fuente: Cortesía

Una adolescente embarazada, que salió a comprar medicamentos, dio a luz en los servicios higiénicos de la comisaría de El Tambo, en la provincia de Huancayo, región de Junín, informó el comisario de la dependencia policial, comandante César Pastor Pineda.

El comisario dijo que la menor de 17 años pidió usar los servicios higiénicos, a los pocos minutos escucharon un grito y fueron a buscarla, encontrándola en labor de parto.



La policía Nataly Arancibia Martínez contó que el bebé estaba a punto de nacer por lo que con ayuda de otros agentes atendieron el parto en ese lugar.



Tras lograr que la adolescente diera a luz, la llevaron junto al bebé con ayuda de personal de serenazgo al Hospital Materno Infantil El Carmen, donde se comprobó el buen estado de salud de ambos. El bebé nació pesando 2 kilos 900 gramos.



La suboficial, Nataly Arancibia, contó que al descubrir que la madre era menor de edad, indagaron sobre como llevó el embarazo y su situación socio económica. La menor les dijo que desconocía de su embarazo.



“Nos dijo que no sabía que estaba embarazada porque cada mes le venía el periodo menstrual y la barriga que tenía no era prominente, no se le notaba. Por eso es que ella no sabía que estaba embarazada”, dijo Arancibia.



La adolescente es natural de la localidad de Churcampa, de la región Huancavelica, en donde se encuentra el padre de su hijo. Ella vive con su abuelo materno y su tía en Huancayo.



La policía Arancibia no pudo ocultar la emoción de atender su segundo parto, contó a RPP que ella dejó la carrera de Obstetricia cuando cursaba el séptimo ciclo y confesó que retomará sus cursos para graduarse y servir como obstetra en la Policía Nacional.