Huancayo: mujer falleció tras someterse a una liposucción [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Huancayo: mujer falleció tras someterse a una liposucción con médico investigado por presunta negligencia [VIDEO]

Una mujer de 42 años falleció tras someterse a una liposucción en la Clínica del Valle, ubicada en el sector de San Carlos, en la ciudad de Huancayo, región Junín. La familia de la víctima denuncia presunta negligencia médica.

La empresaria huancaína Kendy Romero Puente se sometió a una cirugía estética a manos del médico Fidel Bernaola, a quien en el mes de junio se inicio inició una investigación en Fiscalía por presunta negligencia por la muerte de Miriam Melgar, quien también se sometió a una liposucción.

“Por favor, que se haga justicia. Señora presidenta de la República, señores jueces no se hagan comprar. Hay muchas vidas que están terminando estos médicos. Son como carniceros. Para una persona pobre no hay justicia. Que no pase esas cosas. Por favor, señores congresistas, no se hagan comprar”, dijo un familiar de la mujer a RPP.

Caso en investigación

Según el avance de las investigaciones, la podóloga Kendy Romero sufrió un paro cardíaco luego de la operación y pasaron dos horas hasta que fue trasladada a otro establecimiento de salud debido a que en el local no tenían los suficientes equipos, donde se determinó que falleció por muerte cerebral.

En lo que va del 2024 se han registrado dos denuncias por presunta negligencia en contra de Fidel Bernaola, quien según la familia de la empresaria debe estar preso.