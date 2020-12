Manifestantes llegaron hasta la zona conocida como "La Expansión" y desde allí pidieron la renuncia del presidente de la República, Francisco Sagasti. | Fuente: RPP Noticias

Un grupo de trabajadores agroindustriales que bloquean por segundo día consecutivo un tramo del kilómetro 291 de la Panamericana Sur, conocido como “La Expansión”, pidieron la renuncia del presidente de la República, Francisco Sagasti, al declararlo "incapaz" para resolver sus demandas laborales.

“Ya hemos decidido que (Francisco) Sagasti renuncie. No vamos a dar un paso atrás, porque los trabajadores reclaman su justa razón. No queremos manifestaciones, no queremos más informaciones, solo queremos que Sagasti renuncie por incapaz, por no solucionar este problema”, indicó un protestante, que evitó identificarse.

El trabajador manifestó que esta decisión ha sido consensuada con todos los dirigentes y advirtieron que no darán ninguna tregua para el pase de vehículos, así intervenga la policía.

“No vamos a dar tegua, así venga la policía. Nosotros no vamos a dar un paso atrás. Señor Sagasti, usted no tiene capacidad de solucionar. Dé un paso al costado y retírese, por favor. El pueblo lo deplora”, agregó.

Los bloqueos de los manifestantes se desarrolla en los kilómetros 273 (sector conocido como “Barrio Chino”, en el distrito de Villacurí), 291 (La Expansión) y 300 (El Álamo).

Además, se registran bloqueos en el kilómetro 150, a la altura del puente Clarita, en Cañete (región Lima) y en el kilómetro 212, San Clemente (Pisco).