Ica: Hellen Ñañez, la joven pisqueña que perdió a 14 familiares por COVID-19, recibió primera dosis de la vacuna

Hellen Ñañez junto a su padre, uno de sus familiares que falleció a consecuencia de la Covid-19. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Hellen Ñañez

Hellen Ñañez García, la joven que perdió a 14 integrantes de su familia a causa de la pandemia, recibió la primera dosis de la vacuna contra la Covid-19 en la I.E. Bandera del Perú en la provincia de Pisco de la región Ica.

Ñañez, dijo que es un momento de emociones encontradas tras la pérdida de sus familiares.

“Es un proceso emocionalmente difícil para mí, por eso tengo muchos sentimientos encontrados. Me alegra estar inmunizada con la primera dosis que me ha tocado, pero no dejo de pensar en todas las personas que murieron esperando esta vacuna”, dijo Hellen Ñañez.

Agradeció a todas las personas que la apoyaron luego de contar su historia en RPP. También reconoció el apoyo que recibió de la alcaldesa de Ica y del alcalde Pisco.

“Gracias a las personas que me ayudaron a través de la radio, fueron quienes me ayudaron a conseguir las medicinas que necesitaba para mi papá”, dijo.

Lamentablemente, Guillermo Ñañez, padre de Hellen, falleció el pasado 14 de mayo en el hospital San Juan de Dios de Pisco tras permanecer varias semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos por las complicaciones derivadas de la Covid-19.

En total, 14 integrantes de la familia de Hellen perdieron la vida por el nuevo coronavirus.



