Ica: Trabajador herido durante paro agrario necesita ayuda para costear medicamentos

“No nos está apoyando el gobierno central. Presidente Castillo quiero que me apoye con la atención a mi pareja", manifestó la pareja del agricultor herido. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Edwin Herrera

Edith Galindo, esposa del trabajador Jhonatan Huamaní Espinoza, quien resultó herido durante las protestas de los trabajadores exportadores de Ica, el pasado seis de abril, pidió apoyo al gobierno central para costear la medicina que necesita su pareja, para recuperarse, luego del proyectil que recibió en la cabeza.

Ella contó que por ahora los gastos los viene asumiendo con colaboraciones de sus vecinos, quienes la apoyan económicamente todos los días para comprar los fármacos que requiere para los dolores, que no son cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS).

“Ahorita estamos solventando gastos con los que hemos hecho de patazca (sopa con mote) día a día. El SIS no cubre todo. Tenemos que sacar de afuera los medicamentos. Hasta el momento vamos gastando más de 2,000 soles”, precisó.

Galindo dijo que han transcurrido 19 días desde que Jhonatan Huamaní Espinoza ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Hospital Regional de Ica y hasta el momento el gobierno no ha brindado el apoyo que ofreció luego de las manifestaciones agrícolas.

“No nos está apoyando el gobierno central. Presidente Castillo quiero que me apoye con la atención a mi pareja. Ahora no se sabe si va a despertar o morir, o quedará inválido, porque es el daño en la cabeza, no es cualquier parte del cuerpo”, comentó.

La joven mujer, que además se encuentra con seis meses de embarazo, solicitó urgente ayuda al ejecutivo, ya que el pronóstico de su pareja es reservado y los médicos le han indicado que, de recuperarse, podría quedar invalido.

La policía se vio obligada a usar la fuerza para despejar a los manifestantes que bloquearon la vía por varios días, el pasado seis de abril. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Edwin Herrera

La joven pareja llegó a Ica hace cinco años para labrarse un futuro junto a su menor hija de seis años. Jhonatan trabajaba en los fundos de la ciudad y Edith se dedicaba a los quehaceres del hogar. Ahora, en medio de esta tragedia, esperan el apoyo de las autoridades.

Como se recuerda las protestas ocurrieron el pasado seis de abril en la carretera Panamericana Sur. La policía se vio obligada a usar la fuerza para despejar a los manifestantes que bloquearon la vía por varios días, exigiendo mejores condiciones de trabajo.

