Así quedó el puente Paraya luego que parte de su estructura colapsara. | Fuente: Cortesía

Trescientas familias quedaron incomunicadas por el colapso del puente colgante Paraya, que une al centro poblado de Paraya (Ocucaje) y La Venta (Santiago), en la provincia y región Ica, informó el alcalde de Ocucaje, Roberto Jayo Melgar.

Según la autoridad, los cinco movimientos sísmicos de ayer, reportados en Marcona (Nazca) y que oscilaron entre las magnitudes 4.8 y 5.6, debilitaron las estructuras del puente. Y esta mañana, debido al aumento del caudal del río Ica, el puente terminó colapsando.

“El puente allí está, si no que está desplomado; no se ha caído totalmente, pero está inservible, no se puede transitar porque está inclinado”, señaló la autoridad.

Jayo Melgar también señaló que, si continúa el aumento del caudal del río Ica, el canal de regadío de la zona podría colapsar y eso generaría la inundación de los campos de cultivo y afectaría al centro poblado de Paraya.

El puente colgante de Paraya fue construido en 1998, como parte del proyecto especial Tambo Ccaracocha.

El puente colapsado junto a los puentes San Juan, Socorro, Grau, Maestros y Sactas están considerados dentro del proyecto de control de desborde e inundaciones en el río Ica que se ejecuta con un financiamiento de más de 200 millones de soles.

Los pobladores de Paraya indicaron que ya en años anteriores fueron afectados por situaciones similares por el incremento del caudal del río; sin embargo, las autoridades no han hecho nada para solucionar estos problemas.