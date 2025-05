Indeci advierte oleajes anómalos en el litoral peruano de ligera a fuerte intensidad entre el 13 y 17 de mayo

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) ha recomendado medidas de preparación ante el aviso de la presencia de oleajes de ligera a fuerte intensidad en todo el litoral, desde el martes 13 hasta el sábado 17 de mayo.

De acuerdo con el Aviso Especial N.° 20 elaborado por la Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) de la Marina de Guerra del Perú, el fenómeno afectará progresivamente desde el sur al norte del Perú y se prevé que las incendias más intensas se den por la tarde del miércoles 14 de mayo.

Indeci informó que en el litoral norte, el fenómeno iniciaría precisamente por la tarde de mañana y que incrementaría a partir de la madrugada del jueves 15 de mayo. En el sur se presentaría este martes 13 y aumentaría al día siguiente para su posterior disminución el jueves 15 de mayo.

En el centro, de Salaverry (La Libertad) hasta Callao, se prevé el oleaje desde la madrugada del miércoles 14 de mayo, incrementando a moderado la tarde del mismo día. Del primer puerto hasta San Juan de Marcona, iniciaría la noche del martes 13, acrecentando a moderado a partir de la mañana del miércoles 14, y se intensificará a fuerte desde la noche del mismo día, y disminuyendo a moderado en la noche del jueves 15 de mayo.

Recomendaciones

En esa línea, Indeci recomendó suspender las actividades portuarias, pesqueras, deportivas y además campamentos de zonas de playa.

Antes de las 7:30 a.m. de este martes, RPP constató en el litoral chalaco que el mar aún no presentava oleajes intensos. No obstante, las recomendaciones de cautela ya están vigentes.