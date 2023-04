| Fuente:

Tienen que estar haciéndose muy mal las cosas, para que la población de Piura anuncie un paro el próximo martes 18. Con 73 mil afectados y 15 fallecidos, Piura es la región que más viene sufriendo las consecuencias de las lluvias, los huaicos y las inundaciones. Pero manifiestamente, los piuranos sufren también de la falta de prevención y de la reacción insuficiente de las autoridades. Eso explica que una buena parte de los alcaldes provinciales y distritales hayan decidido apoyar el paro convocado por la sociedad civil. Aún más que la ineficiencia, lo que desata el descontento de la población, en Piura como en el resto del país, son las promesas incumplidas. El alcalde provincial de Piura, Gabriel Madrid, ha afirmado que no han recibido “ni un sol de transferencia del gobierno central”. Y precisa que todas las intervenciones que se han hecho hasta ahora han sido financiadas “con la partida 068 y las modificaciones presupuestales que hemos hecho”. Y sin embargo, Piura es la región que más fondos recibió de la Autoridad para la Reconstrucción con cambios, ARCC. Hay dos temas que alteran el impacto de los montos: la priorización inadecuada de los proyectos y la corrupción. El gobernador regional de Piura, Luis Neyra, ha sostenido que se han encontrado con “drenes cerrados para construir casas y habilitaciones urbanas donde había lagunas”. ¿Por qué no se invirtió masivamente en los drenajes pluviales y en la organización de las cuencas? La corrupción no explica todo, pero sí es un factor que perturba las prioridades y la eficiencia del Estado. La Contraloría hace saber que ha planteado denuncias penales contra más de 400 funcionarios de gobiernos regionales y municipales. Entre ellos 55 de Piura. Más que nunca, el gobierno debe mostrar en los hechos que sabe rectificar y mantener el diálogo con las autoridades locales. En Piura, como en Puno y el resto de las regiones.

Las cosas como son