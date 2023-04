Fernando O'Phelan niega haber recibido pagos de 'El Español'

El abogado Fernando O'Phelan relató que su contacto con Jorge Hernández Fernández, alias 'El Español', tuvo como objetivo conocer al "asesor oculto" del expresidente Pedro Castillo; sin embargo, negó haber recibido pagos para ayudar a los sobrinos del exmandatario, pese a que, tal como se muestran en unos chats, entre ambos se conversó sobre montos.

En las conversaciones a las que accedió RPP Noticias, Fernando O'Phelan y Jorge Hernández hablan sobre montos para, presuntamente, elaborar un informe a favor de Gian Marco Castillo, sobrino del expresidente. Además, el abogado admite que conoce a jueces y fiscales, aunque asegura que utilizó esta información para "ganarse" a su interlocutor.

"Yo entregué un informe sobre todo lo que él me contó, puse en orden las ideas, pero no se formalizó (el pago). Esa relación duró 24 horas porque al día siguiente hizo todo un trabajo en paralelo y lo dejó a él (Gian Marco Castillo) sin piso. Entonces me di cuenta de que era un hombre prepotente", apuntó en diálogo con Las cosas como son.

Para el abogado, el origen del rencor que le tiene Jorge Hernández, alias 'El Español', es por haber ayudado a que se descubra su identidad en un reportaje periodístico. Asimismo, señaló que varios de los ofrecimientos que le hizo en sus conversaciones, como su cercanía con jueces y fiscales, tuvieron como objetivo "tenerlo cercano".

"Ninguno de esos textos que se escribieron ocurrieron, fueron discursos que yo manejaba con él para poder tenerlo cercano, nunca ocurrió ninguna relación. Esa información está escrita (en los chats), pero nunca se pudo realizar porque él ya no confiaba en mí y yo necesitaba llegar a Sergio Castellanos", relató.

"Quería saber exactamente cuánto poder tenían él y Sergio Castellanos y después de tener una acumulación de información y evidencia (…) Yo necesitaba mostrarle simpatía, como decir 'ganármelo', pero él era muy astuto y desde un comienzo sabía que yo no compartía sus ideas", señaló al responder sobre la conversación entre ambos.

En otro momento, el también presidente de Projusticia reveló que Jorge Hernández, conocido con el alias de 'El Español', le presentó al excomandante general de la Policía Nacional Luis Vera Llerena. Al respecto, recordó que lo llevó a una reunión con "la oposición", la cual estaría conformada por personas que trabajan para "monitorear" la salida de Pedro Castillo.

"'El Español' me presentó al general Vera Llerena. Cuando lo conozco y le hablo, se da cuenta quién soy y yo lo acerco a la oposición. A Vera Llerena lo llevo a una reunión de la oposición (…) 'El Español' decía 'te odio O'Phelan porque revelaste mi nombre y porque luego nos quitaste a Vera (Llerena)'", comentó.

Las revelaciones de 'El Español'

Jorge Hernández Fernández, conocido como 'El Español', ha afirmado que el excomandante de la Policía Nacional, Luis Vera Llerena, sabía que él ocultaba al prófugo de la justicia Fray Vásquez Castillo, sobrino del encarcelado expresidente Pedro Castillo. Además, reiteró que dos altos mandos de la PNP tenían esa información.

"Para eso entró como comandante general (de la PNP), para proteger a la familia (de Pedro Castillo) y no lo digo yo, lo han dicho otras personas, colaboradores eficaces", dijo.

'El Español' relató que Vera Llerena llegó a la casa del empresario español Sergio Castellanos en San Isidro, donde se mantuvo oculto el sobrino de Castillo antes de que fuera a esconderse en la vivienda de Hernández Fernández en La Molina, y aunque no vio a Fray Vásquez, el entonces comandante de la Policía sí sabía que en ese lugar se encontraba el prófugo.

Luis Vera Llerena, excomandante general de la PNP, rechazó las declaraciones que Jorge Hernández, 'El Español', hizo sobre él en una entrevista y afirmó que siempre se opuso a los cambios que intentó hacer con la venia de Pedro Castillo.



"Quería sacar al general Arriola, al general Colchado porque era una piedra en el zapato y yo me opuse. (El exministro) Dimitri Senmache lo conocía más que yo. Yo me he opuesto en muchas cosas contra este señor (El Español) y los cambios que quería hacer. El segundo enfrentamiento que tuve fue por los operativos contra los prófugos, me llamaron la atención, me amenazaron", sostuvo en el programa Las Cosas como Son de RPP Noticias.

