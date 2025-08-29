INEN garantiza quimioterapias para Milán, niño de tres años con retinoblastoma, tras reportaje de RPP Data

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El jefe del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Francisco Berrospi, anunció en RPP que el tratamiento de quimioterapia intraarterial está garantizado para los tres pacientes pediátricos que lo necesitan en la actualidad, incluido el pequeño Milán, cuyo caso se reveló en un reportaje de RPP Data este viernes 29 de agosto.

Milán Palomino Canchucaja es un niño de tres años que padece retinoblastoma, un tipo de cáncer que afecta a la vista. Su madre, Yosely Canchucaja, denunció en RPP que el pequeño no puede completar las quimioterapias que necesita por falta de un angiógrafo en el INEN. Ante esta escasez al instituto le corresponde gestionar un cupo para que sus pacientes lleven este tipo de quimioterapia en otros centros de salud que sí cuenten con un angiógrafo; sin embargo, según la mamá de Milán, no está garantizado que Milan pueda tener las sesiones de forma periódica.

Ante el reportaje, el jefe del INEN se pronunció en RPP y aseguró que Milán está recibiendo tratamientos en la institución y que podrá llevar la quimioterapia intraarterial una vez que sea evaluado.

"Milán es un niño que no se ha dejado de tratar, los procedimientos que necesita se le están dando, pero la quimioterapia intraarterial no es un procedimiento que se de todo el tiempo. El año pasado se suspendió una vez la quimioterapia intraarterial [de Milán], pero se le dio un tratamiento adicional", explicó Berrospi.

El pequeño solo ha recibido tres quimioterapias intraarteriales en nueve meses, señala su madre, pese a que le indicaron que debería llevarla cada cuatro semanas. Ante la pregunta de si está garantizado el tratamiento de la quimioterapia intraarterial para Milán, el jefe del INEN, Francisco Berrospi, respondió:

"El tratamiento está garantizado y no solamente el de Milán. Actualmente son tres niños que están siendo programados ya para la quimioterapia intraarterial, de manera que la continuidad de sus tratamientos no se pierda. Si bien es cierto, puede ser que un niño se resfríe y no sea atendido en este momento, nosotros tenemos que reprogramarlo. Para el caso de la quimioterapia intraarterial está garantizado el tratamiento, no solo para Milán, sino para otros los niños que necesiten el tratamiento especializado", aseguró.

El próximo 8 de setiembre Milán tiene cita para un procedimiento llamado "fondo de ojo", mediante el cual el oftalmólogo que lo trata definirá qué tipo de quimioterapia le corresponde, si la intraarterial o intraocular, detalló Berrospi.

INEN prevé adquisición de angiógrafo en 2026

Un angiógrafo es un equipo especializado que se utiliza para realizar quimioterapias intraarteriales a los pacientes oncológicos. El jefe del INEN, Francisco Berrospi, se pronunció sobre la falta de uno en el principal centro especializado en cáncer en el país.

"El angiógrafo es un equipo que se utiliza mucho -y lo tienen, por eso, otros hospitales- para procedimientos cardiovasculares, procedimientos de neurocirugía y otros procedimientos en general. Y en la parte oncológica, esto recién se ha convertido en una necesidad cuando hemos atendido a los pacientes y ha habido un incremento de esta patología y de esta necesidad", explicó el jefe del INEN.

En esa línea, Berrospi comentó que los especialistas capacitados para usar este equipo son escasos en el país y, por eso, se han apoyado en especialistas de otros hospitales y otras instituciones para atener a sus pacientes.

"No solo se necesita infraestructura, sino que se necesita capacitación de médicos especialistas. Actualmente tenemos a dos médicos que están capacitándose en procedimientos con cineangiógrafo y además tenemos una lista de insumos que se tienen que adquirir para que se puedan dar los tratamientos. Es toda una logística que, poco a poco, hemos ido implementando de acuerdo a las necesidades de nuestros pacientes", indicó.

Según el ministro de Salud, César Vásquez, la adquisición de un angiógrafo por parte del INEN estaría prevista para dentro de ocho meses; es decir, recién entre marzo y abril del 2026.