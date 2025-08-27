Cáncer infantil: falta de equipo especializado en el INEN retrasa quimioterapia de paciente oncológico

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Yosely Canchucaja tiene 28 años y vive en Huancayo. Es madre de Milán, un niño de apenas tres años que, a su corta edad, enfrenta una dura batalla: el retinoblastoma, un tipo de cáncer que ataca los ojos. La enfermedad fue detectada cuando él tenía apenas ocho meses y, lamentablemente, ya perdió la visión de un ojo. Su caso refleja una situación que no es aislada: en el Perú, los niños con cáncer no solo se enfrentan a la enfermedad, sino también la falta de equipos y servicios especializados para recibir un tratamiento oportuno y adecuado.

"Cuando nos enteramos de la noticia fue un 'trágame tierra' y el dolor fue inexplicable, pero tienes que sacar fuerzas de donde no las tienes. En ese momento estás destrozada, rota en mil pedazos, pero tienes que seguir porque es tu hijo y luchar porque, además, estamos en un país donde la salud está por los suelos", cuenta Yosely a RPP Data.

Falta de equipo especializado para tratar retinoblastoma

Cada año un promedio de 1,800 a 1,900 niños son diagnosticados con cáncer en el Perú, según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS). De este total, un aproximado de 1,100 pacientes son atendidos por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) al año y el 60% de ellos proviene de regiones. Milán es uno de ellos.

"Mi hijito llegó casi al año al INEN, pero ya había perdido un ojito. Empezó con las quimioterapias de forma rápida gracias a los doctores que lo atendieron allí. Sin embargo, al ver que el ojito derecho estaba en riesgo, los médicos nos recetaron otro tipo de quimioterapias llamadas intraarteriales, que son más especializadas porque atacan directamente al tumor", explica Yosely.

Para realizar una quimioterapia intraarterial es elemental un equipo especializado llamado angiógrafo, que se utiliza para obtener imágenes de los vasos sanguíneos mediante rayos X y que es escaso en el país. El INEN, principal centro de referencia de cáncer infantil, aún no cuenta con este equipo.

"Como el INEN no tiene angiógrafo comenzamos con cinco sesiones de quimioterapia en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSN San Borja). Ahí realizábamos la quimioterapia con toda la junta médica del INEN y el INSN San Borja solo nos 'prestaba' el angiógrafo", detalla Yosely.

Las sesiones duraron cinco meses -desde enero hasta mayo del 2024- hasta que los doctores le recomendaron a Yosely que las suspenda porque estaba generando reacciones adversas en el cuerpo de Milán. Dos meses después, al hacerle una revisión a la vista, los médicos vieron que el tumor que tenía Milán había crecido, por lo que indicaron retomar las quimioterapias intraarteriales por cinco sesiones más.

Y es aquí donde se acentúa la frustración de Yosely. Las cinco quimioterapias intraarteriales adicionales se las recetaron en agosto del 2024; sin embargo, fue cuatro meses después que consiguió un cupo para realizarlas debido a la alta demanda de pacientes.

Milán Palomino Canchucaja enfrenta, a sus tres añitos, una batalla contra el cáncer de retinoblastoma. | Fuente: Archivo

Despúes de un año aún no logra completar las quimioterapias

"En diciembre de 2024 Milán recibió una primera sesión de su quimioterapia de manera particular. Nos correspondía tener la segunda sesión en enero y nos dijeron que el angiógrafo del Instituto Nacional del Niño de San Borja se había malogrado. Mi hijo no recibió quimioterapias durante enero, febrero, marzo, abril... hasta junio de este año que recién conseguimos un cupo en una clínica particular que fue cubierto por el SIS", detalla Yosely.

En julio Milán no llevó quimioterapia y fue recién en agosto cuando Yosely logró conseguir otro cupo más para que lleve la sesión en la clínica privada; sin embargo, aún no tiene certeza de que podrá acceder a la quimioterapia que necesita para el mes de setiembre. De las cinco quimioterapias que le han recetado a Milán desde hace un año, aún le faltan completar dos.

RPP Data consultó al INSN San Borja (INSN SB) sobre la disposición de este angiógrafo en su establecimiento y respondieron que este, al ser un equipo biomédico de alta complejidad, requiere someterse a procedimientos de mantenimiento técnico especializado, pero que en la actualidad se encuentra operativo al 100%.

"El angiógrafo recibe mantenimiento preventivo dos a tres veces al año. En caso este proceso se prolongue más allá del tiempo previsto, el INSN SB gestiona la atención de sus pacientes en otros establecimientos de salud para garantizar así la continuidad de la atención sin afectar su tratamiento. Actualmente, el angiógrafo se encuentra 100% operativo y continúa al servicio de los niños y adolescentes que requieren procedimientos especializados en nuestra institución".

Además, precisaron que "este equipo está destinado exclusivamente a la atención de nuestros pacientes pediátricos, de los cuales más 70% provienen de las diversas regiones del país (...) En diversas oportunidades, el INSN SB ha recibido solicitudes de otros establecimientos de salud, como el INEN para que su personal realice estos procedimientos en nuestras instalaciones, lo cual es procedente siempre y cuando no afecte ni retrase la programación de los pacientes del Instituto. Sin embargo, desde finales del año 2024 no se han recibido nuevos requerimientos por parte de estos centros externos", indicaron a través de un comunicado enviado a RPP.

INSN San Borja respondió sobre disponibilidad del angiógrafo en su establecimiento. | Fuente: RPP Data

INEN: angiógrafo se implementaría recién en 2026

¿Por qué el INEN, principal institución de referencia en cáncer en el país, aún no cuenta con un angiógafo en el Perú? La doctora Rosdali Díaz, directora ejecutiva del Departamento de Oncología Pediátrica del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, explicó que están en proceso de implementación, debido a que las quimioterapias intraarteriales con angiógrafo recién comenzaron hace dos años en el país y que coordinan estrechamente con otros establecimientos de salud para que brinden ese servicio a los pacientes.

"[El angiógrafo] es una estrategia más contra el retinoblastoma, no es que se haga desde siempre. Este procedimiento [de brindar la quimioterapia intraarterial] a través de una institución prestadora de servicios de salud no se realizaba antes y nosotros lo hemos implementado desde hace dos años, pero como todo proceso... toma tiempo", señala Díaz.

En esa línea, la doctora explicó que "no se trata solamente de contar con el angiógrafo, sino de tener la capacidad: profesionales capacitados, insumos correctos, el espacio correcto para la seguridad del paciente y en eso nosotros estamos en un proceso de implementación desde hace dos años bastante meticuloso con un grupo muy grande que está involucrado y, mientras eso sucede, los procedimientos se vienen realizando en otras IPRESS".

Entonces, ¿para cuándo estimarían tener el equipo ya completamente operativo? Le preguntamos a la doctora Díaz y ella respondió: "Es un tema logístico y administrativo de tiempos, no puedo dar una fecha exacta, pero podría ser a partir de marzo del 2026 (...) Todos los procesos en el Estado tienen regulatorias, no es algo que yo pueda decidir comprar o que tengo el dinero y lo compro mañana, es mucho más grande que eso", estimó.

Sobre el caso de Milán y la lucha por conseguir un cupo para atenderse con el angiógrafo, Díaz afirmó: "el INEN se encarga de buscar otros centros donde se puedan brindar estas atenciones y se viene haciendo de forma mensual, si no encontramos en un centro, buscamos en otro y así sucesivamente hasta tener el lugar donde se pueda realizar".

Rosdali Díaz Coronado, directora ejecutiva del Departamento de Oncología Pediátrica del INEN, detalla sobre la implementación del angiógrafo en el hospital. | Fuente: RPP

El cáncer no espera

Yosely, desde Huancayo y con su hijo al lado, responde indignada por la demora de la implementación de un angiógrafo en el INEN. "Me molesta bastante, me indigna porque es la salud de mi hijo y esperar hasta marzo... la enfermedad no dice 'te espero y no voy a avanzar hasta marzo que llegue el angiógrafo y recién allí voy a crecer'. Esto crece día a día. Recibimos la quimioterapia una vez al mes, luego paramos tantos meses... si ya hubiésemos recibido mensualmente desde que me la recetaron, Dios quiera que ya hubiese terminado esto", indica.

Agrega que viajar constantemente a la capital escapa de su presupuesto. "Yo soy de Huancayo y vivo pensando en que mi hijito va a perder el otro ojo porque esto está avanzando a diario. Pero tenemos que viajar, en pasaje nomás en ida y vuelta nos gastamos 500 soles, además de otros 300 soles en la estadía en Lima, donde todo es caro. Tengo que pedir permiso de trabajo, otras veces me han despedido porque quincenalmente tengo que pedir permiso por cuatro días", relata Yosely.

La vida de un niño con cáncer no debería depender del lugar donde nace. Hoy solo cuatro regiones en el país -Lima, Arequipa, Junín y La Libertad- cuentan con institutos especializados en cáncer. En Lima se encuentra el INEN mientras que en Junín se encuentra el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas (IREN) Centro; en La Libertad está el IREN Norte y en Arequipa, el IREN Sur. Esa desigualdad, sumada a la falta de equipos especializados, hace que la distancia y la falta de recursos sean tan mortales como la enfermedad.

