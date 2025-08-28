Serie A: Lecce se enfrentará ante Milan por la fecha 2

Milan se mide ante Lecce en el estadio Comunale Via del Mare mañana a las 13:45 horas. El partido será supervisado por Livio Marinelli.

Mañana desde las 13:45 horas, Lecce recibirá a Milan en el estadio Comunale Via del Mare, por la fecha 2 de la Serie A.

Así llegan Lecce y Milan

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce llega con resultado de empate, 0-0, ante Genoa.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan cayó derrotado 1 a 2 ante Cremonese.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Milan se impuso por 2 a 3.

El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 1 punto (1 PE), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (1 PP).

Livio Marinelli es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 3 1 1 0 0 5 2 Como 1907 3 1 1 0 0 2 3 Juventus 3 1 1 0 0 2 14 Lecce 1 1 0 1 0 0 15 Milan 0 1 0 0 1 -1

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 3: vs Atalanta: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 3: vs Bologna: 14 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar

Fecha 5: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 6: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar

Fecha 7: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

