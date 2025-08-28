Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46
RPP Data
RPP Data
Cáncer infantil: equipo especializado ausente en el INEN hasta 2026
EP 288 • 03:44
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 27 de agosto | (Santa Mónica) - "Ustedes por fuera parecen justos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad"
EP 1060 • 12:11

Serie A: Lecce se enfrentará ante Milan por la fecha 2

Lecce se enfrentará ante Milan por la fecha 2
Lecce se enfrentará ante Milan por la fecha 2
Nota IA

por Nota IA

·

Milan se mide ante Lecce en el estadio Comunale Via del Mare mañana a las 13:45 horas. El partido será supervisado por Livio Marinelli.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mañana desde las 13:45 horas, Lecce recibirá a Milan en el estadio Comunale Via del Mare, por la fecha 2 de la Serie A.

Así llegan Lecce y Milan

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce llega con resultado de empate, 0-0, ante Genoa.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan cayó derrotado 1 a 2 ante Cremonese.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de marzo, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y Milan se impuso por 2 a 3.

El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 1 punto (1 PE), mientras que el visitante no sumó ni una unidad y se coloca en décimo quinto lugar de la tabla (1 PP).

Livio Marinelli es el árbitro designado para controlar el partido.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter311005
2Como 1907311002
3Juventus311002
14Lecce110100
15Milan01001-1

Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 3: vs Atalanta: 14 de septiembre - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Parma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 3: vs Bologna: 14 de septiembre - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Udinese: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar
Horario Lecce y Milan, según país
  • Argentina: 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:45 horas

Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Lecce Milan Serie A

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA