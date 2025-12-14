INPE informó que Joran Van Der Sloot se encuentra estable tras haber atentado contra su vida

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el interno, Joran Van Der Sloot, se encuentra estable de salud tras haber atentado contra su vida la mañana del sábado en el penal de Challapalca, en la región Tacna.

A través de un comunicado, la entidad indicó que alrededor de las 9:50 de la mañana, agentes de seguridad realizaban el reparto de desayuno en el pabellón 1 cuando advirtieron que el interno, nacido en los Países Bajos, se encontraba colgado de una cuerda, aparentemente elaborada con la tira de una colcha.

De inmediato, el personal penitenciario se hizo cargo de la emergencia, brindándole el auxilio correspondiente.

El INPE señaló que Joran Van Der Sloot, quien cumple una condena de 28 años por el delito de homicidio calificado por la muerte de Stephany Flores en el 2012, se encuentra estable y bajo supervisión médica.

Cabe recordar que el neerlandés confesó también haber asesinado a la ciudadana estadounidense Netalee Holloway, crimen ocurrido en Aruba, en el 2005.

En marzo de 2012, la justicia anunció que Van der Sloot será extraditado a los Estados Unidos al finalizar su condena en el Perú.