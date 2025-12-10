"Me dijeron que baje mis revoluciones": jefe del INPE denuncia que amenazas de muerte por requisas en penales

En RPP, el jefe del INPE, Iván Paredes, dijo que recibió una serie de insultos, entre los cuales le exigían "bajar sus revoluciones" o, de lo contrario, atentarían contra su vida.

El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, denunció este miércoles haber recibido amenazas de personas desconocidas que le exigen ponerle fin a las requisas en los penales.

En el programa La Rotativa del Aire, el titular del INPE contó que la semana pasada recibió una llamada telefónica, en la que el interlocutor comenzó a proferir una serie de insultos y amenazas de muerte.

“Bueno, con lisuras y todo. Esas lisuras clásicas [para] amedrentar a la persona. Y los amenazas, y me decían que si sigo con las requisas, te vamos a dar vuelta. ‘Vuelta’, pues, todos sabemos qué es matarte. Y me dijeron que baje mis revoluciones. Que baje las requisas”, declaró.

Paredes Yataco recordó que las amenazas comenzaron después de que se intensificaron las requisas en los penales a nivel nacional, en el marco del estado de emergencia dispuesto por el Gobierno de José Jerí, quien lideró un primer operativo en el penal de Lurigancho.

“La primera requisa, que fue fuerte, fue liderada por el presidente Jerí, que se quitaron los tomacorrientes […] Después seguimos, o sea, no se acabó ahí porque Lurigancho tiene casi 10 000 internos, entonces en un día definitivamente no se puede hacer una requisa en todo el penal”, alegó.

“Y siempre hemos estado, estamos ahí todos los días, y el martes pasado hubieron estas llamadas que te digo, porque cuando dicen bajo tus revoluciones entiendo yo que baje la intensidad de las requisas [sic]”, agregó.

Jefe del INPE a favor de la creación de nueva institución

En otro momento, el titular del INPE se mostró de acuerdo con la propuesta del Poder Ejecutivo para eliminar la institución y crear la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), que comenzará a operar desde enero de 2026.

Consultado si es que seguirá al mando de la nueva entidad, respondió: “El presidente de la República tiene toda la libertad, porque es la máxima autoridad”.

Asimismo, Paredes Yataco fue preguntado sobre el inicio de las pruebas de polígrafo al personal del INPE.

Al respecto indicó que solo se sometería a esa prueba si se emite un Decreto Supremo que ordene ese disposición.

“Para que un funcionario público pase por un polígrafo tiene que ser dispuesto por un Decreto Supremo. Si hay un Decreto Supremo que todos los funcionarios públicos deben pasar, lo pasaré. Es la orden”, finiquitó.

Previamente, el presidente José Jerí dijo esperar que se programe a la brevedad la prueba de polígrafo para el jefe del INPE.

"Si Iván, en su calidad de presidente del INPE, ha dicho que está dispuesto, esperemos que programe su polígrafo a la brevedad de lo posible para dar el ejemplo, toda vez que él es una de las personas que ha sido cuestionada por una situación determinada y que es anterior a su función como presidente del INPE", señaló el mandatario.