Perú cuenta con personal capacitado y vacunas contra el mpox, aseguró el INS

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Actualidad Variante 1b del mpox es "más transmisible y más virulento", dice jefe de INS

El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez, también señaló que la nueva variante del mpox, denominada 1b, es "más transmisible que las existentes y más virulenta". | Fuente: RPP

El jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), Víctor Suárez, aseguró que el Perú tiene personal capacitado para identificar y atender a pacientes con mpox, previamente llamada viruela del mono, y cuenta con vacunas contra el virus. Esto luego que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decretó una emergencia internacional por esta enfermedad.

"A raíz de la epidemia que hubo en el año 2022, se realizó bastantes entrenamientos y capacitación al personal de salud para que pudieran reconocer la enfermedad tempranamente. Se prepararon agentes comunitarios para que trabajaran en los grupos de riesgo e informaran sobre esta enfermedad y pudieran acudir tempranamente a los establecimientos de salud", dijo en Ampliación de Noticias.

Víctor Suárez aclaró que el mpox es una enfermedad "relativamente benigna", ya que se presenta con lesiones en la piel, "que con un buen cuidado no deberían complicarse".

"Obviamente hay algunos grupos de riesgo que tienen mayor probabilidad de complicarse, que son pacientes inmunodeprimidos, pacientes, personas viviendo con VIH que no están recibiendo terapia antiviral, con eso sí hay que tener un especial cuidado para que no se vayan a complicar, que es lo que sucedió en el año 2022", indicó.

Además, el jefe del INS aclaró que existen vacunas en el Perú contra el mpox, debido a que fue uno de los pocos países en Sudamérica que tuvo acceso a estas sustancias.

"De hecho, Brasil, Chile, Perú y Colombia, a través de un ensayo clínico, lograron el acceso a las vacunas a través de la OPS. Recordemos que esta es una vacuna, este, que tiene un solo productor a nivel global con una capacidad de producción muy limitada", explicó.

Esta foto de archivo tomada el 16 de agosto de 2022 muestra a un paciente mostrando su mano con una llaga causada por una infección del virus de la viruela simica, en el área de aislamiento para pacientes con viruela simica. | Fuente: AFP

No se recomienda vacunación masiva

Víctor Suárez sostuvo que por el tipo de transmisión de mpox básicamente en grupos de riesgo, la OMS no recomienda una vacunación masiva.

"No es como la COVID-19, que hay una transmisión aérea que si estamos aquí sentados en este momento podríamos contagiarnos con la enfermedad, el mpox no tiene ese comportamiento, por tanto, no es necesario una vacunación masiva, pero sí algunos grupos de riesgo especialmente y tratando de focalizarlos", precisó.

"Incluso las últimas recomendaciones de OPS, OMS son vacunar a los contactos cercanos de aquellos casos que han sido identificados. Si identifica un caso en este momento, tengo un rango de tiempo, más o menos hasta cuatro días, para vacunar a los contactos cercanos y así cortar la transmisión", agregó el jefe del INS.

Asimismo, el infectólogo señaló que la nueva variante del mpox, denominada clade (variante) 1b, es "más transmisible que las existentes y más virulenta". Por tal motivo, advirtió que hay un riesgo latente de que el virus se propague. "Aparentemente es un poco más transmisible", añadió.

"La principal forma de transmisión de esta enfermedad es a través del contacto estrecho, contacto cercano, que usualmente se puede dar durante las relaciones sexuales. Pero el mecanismo es el contacto cercano con la piel por la presencia de estas lesiones vesiculosas con abundantes secreciones", manifestó.