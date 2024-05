INSN: cerca de 100 menores son diagnosticados cada año con escoliosis idiopática que requieren cirugía

En el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), 28 menores fueron sometidos a cirugía de corrección de columna el año pasado, y tienen alrededor de 100 pacientes diagnosticados con escoliosis idiopática, que es una cifra anual, registrados por el Equipo Médico de columna conformado por los cirujanos Miguel Urday y Ramiro Cieza, traumatólogos del Servicio de Ortopedia y Traumatología de esta entidad.

La escoliosis idiopática es el encorvamiento lateral de la columna vertebral y es la forma más frecuente de escoliosis y no se relaciona a la mala postura del menor. Estos casos son más comunes en adolescentes, pero también en niños de tres a nueve años que llegan con una alteración de la forma de la rotación vertebral y eso es lo que causa la deformidad con jibas (joroba) en la espalda.

“En la institución operamos escoliosis idiopática que es la más común. El termino idiopática significa que no se conoce la causa. En medicina hay muchas enfermedades idiopáticas que no se sabe porque se originan, pero sí cómo curarla. En el Servicio de Traumatología hemos visto casos extremos que debido a la curvatura se pega muchas veces las costillas a la pelvis porque se tuerce. Hay casos más avanzados donde se anula un pulmón (por la presión) y el niño no puede respirar bien”, señaló Urday.

También hay casos de escoliosis congénitas cuando los niños nacen con las vértebras deformadas en el sentido que no son como unos cubitos sino son trapezoidales, son oblicuas, hay vértebras que están pegadas por delante, detrás, los costados y eso altera el crecimiento, explicó.

Diagnóstico y tratamiento

Una de las formas de diagnosticar si se trata de un caso de escoliosis idiopática es mediante la prueba de Adams, que consiste en que el paciente se inclina o se dobla hacía adelante y se ve la deformación de la columna con una jorobita en un lado y se va a palpar. Y luego se le pide un examen de rayos X para el estudio interno, precisó el médico cirujano.

Hay casos de pacientes que son detectados en su etapa inicial y lo superan con terapia física, pero cuando la escoliosis sobrepasa los valores solo se corrige con cirugía y en el INSN se utiliza la técnica de artrodesis que consiste en colocar implantes: tornillos y barra de titanio o cobalto. De esta forma se reduce la deformidad de la curva.

Antes de que los pacientes sean operados, algunos que tienen deformidades muy avanzados pasan previamente por un tratamiento de distracción ortopédica y se les coloca un aparato ortopédico llamado Halo Cefálico que sujeta la cabeza y el cuello del niño con tornillos en su sitio (sentados) y se empieza a jalar aumentando el peso a través de poleas. “Es un trabajo paciente. No es magia. Es un trabajo perseverante. Ahí se busca que se estire la columna lo más que pueda y se controla a base de rayos X”, sostuvo el especialista.

Miguel Urday recomendó a los padres a observar siempre a sus hijos y si notan algún defecto llevarlos al Instituto Nacional de Salud del Niño para un descarte o si fuera el caso iniciar el tratamiento para corregir esta patología.