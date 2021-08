"Es por eso que hoy no solo he venido al hemiciclo para solicitar el voto de confianza, según lo dicta el mandato constitucional sino que me encuentro ante ustedes para invitarlos a que, motivados por la responsabilidad de ser los portadores de la confianza del pueblo, depongamos nuestras diferencias y juntos contribuyamos a solucionar una de las más graves crisis políticas, sociales, ambientales y sanitarias de las últimas décadas".