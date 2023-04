Jefe de homicidios PNP descarta trabas para traer a Sergio Tarache a Perú: "El gobierno colombiano viene apoyando"

Sergio Tarache fue capturado el miércoles 12 de abril en Bogotá, Colombia. | Fuente: Policía de Colombia.

El coronel PNP Víctor Revoredo, jefe de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri, afirmó que no hay ninguna traba de parte de las autoridades de Colombia para permitir el traslado al Perú del ciudadano venezolano Sergio Tarache, asesino confeso de Katherine Gómez, que fue capturado el último miércoles 12 de abril en Bogotá, capital de ese país vecino.

"El Gobierno colombiano viene apoyando, nos ha apoyado allá en todo. [...] No hay ninguna traba, son procesos, hay que entender que acá ha entrado en acción el derecho internacional, hay un debido proceso, son plazos administrativos que tienen que cumplirse", dijo en la Rotativa del Aire de RPP Noticias.

Además, el oficial indicó que no ha percibido "en ningún momento" que se esta dando una interferencia a nivel político ante las recientes discrepancias entre los gobiernos de Colombia y Perú para demorar la entrega de Tarache a las autoridades peruanas.

"No es mi nivel manejar temas de carácter político internacional, pero yo no he percibido (eso); en todo momento las autoridades policiales, Interpol, fiscalía de Colombia nos han brindado todas las facilidades", puntualizó.

Esta afirmación de Revoredo se da un día después de que la ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, atribuyera a "injerencias al más alto nivel" político en Colombia una supuesta demora la expulsión al Perú del asesino de Katherine Gómez.

Gestiones "por dos cuerdas separadas" para traer a Tarache

El coronel PNP informó que las gestiones para traer a Tarache al Perú "se trabaja por dos cuerdas separadas", la primera a través de un proceso de extradición, y una segunda vía que busca lograr una entrega inmediata a partir de gestiones en los más altos niveles de gobierno.

Sobre la segunda vía, explicó que mañana se cumplen los cinco días de plazo que otorga la ley en Colombia para definir cuál sería el procedimiento para entregar al asesino a las autoridades peruanas, y por ello "se viene haciendo esfuerzos muy importantes por parte del señor ministro del Interior (Vicente Romero)" en coordinación con la Cancillería peruana, al mas alto nivel para "ver otra vía mas rápida".

Revoredo recordó que desde la captura de Sergio Tarache, cuando había pasado casi un mes desde que huyera tras prender fuego a Katherine Gómez y causar con ello su muerte, oficiales de la PNP viajaron de inmediato a Colombia para corroborar la identidad del asesino.

Además confirmó que se entrevistó con Tarache, a solicitud del mismo ciudadano venezolano, y este confesó que atacó a quien era su expareja con la justificación de que fue una reacción pasional por celos. Además, indicó que el asesinó confirmó que pertenecía a una banda delincuencial que se dedica a la extorsión de transportistas de carga pesada en el Callao.