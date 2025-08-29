Jefe del INEI afirma que 37 censistas fueron víctimas de robo en lo que va del Censo Nacional

Gaspar Morán viajó hasta Lambayeque para dialogar con las autoridades a fin de que se garantice la seguridad a los trabajadores que visitan las casas.

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán, reconoció que hasta el momento se han reportado 37 casos de robos contra los censistas en todo el país durante sus labores en el Censo Nacional 2025.

El funcionario llegó a la región Lambayeque para sostener una reunión con las autoridades a fin de que se garantice la seguridad y protección a los trabajadores en dicha localidad para evitar incidentes al momento de visitar zonas consideradas como peligrosas.

Gaspar Morán agregó también que hay unos 40 censistas en todo el país que han sido atacados por perros, pero aclaro que tienen un seguro de salud que pueden utilizar en caso sea necesario.

El jefe del INEI afirmó que hasta ahora se ha censado unas 4 millones 500 mil viviendas desde que se inició esta actividad en el país.