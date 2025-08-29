Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Domingo 31 de agosto | "Cuando te conviden, ve a sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba"
EP 1064 • 12:18
RPP Data
RPP Data
Casi 2 mil fallecidos en accidentes de tránsito en carreteras y compañías con más multas siguen operando
EP 289 • 04:11
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP211 | INFORMES | Elecciones 2026: el Senado será la verdadera batalla del poder político
EP 211 • 03:46

Jefe del INEI afirma que 37 censistas fueron víctimas de robo en lo que va del Censo Nacional

Jefe del INEI afirma que 37 censistas fueron víctimas de robo en lo que va del Censo Nacional
Jefe del INEI afirma que 37 censistas fueron víctimas de robo en lo que va del Censo Nacional | Fuente: Andina
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Gaspar Morán viajó hasta Lambayeque para dialogar con las autoridades a fin de que se garantice la seguridad a los trabajadores que visitan las casas.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Gaspar Morán, reconoció que hasta el momento se han reportado 37 casos de robos contra los censistas en todo el país durante sus labores en el Censo Nacional 2025.

El funcionario llegó a la región Lambayeque para sostener una reunión con las autoridades a fin de que se garantice la seguridad y protección a los trabajadores en dicha localidad para evitar incidentes al momento de visitar zonas consideradas como peligrosas.

Gaspar Morán agregó también que hay unos 40 censistas en todo el país que han sido atacados por perros, pero aclaro que tienen un seguro de salud que pueden utilizar en caso sea necesario.

El jefe del INEI afirmó que hasta ahora se ha censado unas 4 millones 500 mil viviendas desde que se inició esta actividad en el país. 

Video recomendado
Tags
Lambayeque INEI Censo Nacional

Más sobre Actualidad

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA