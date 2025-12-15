Joran Van Der Sloot recibe atención psicológica tras haber atentado contra su vida en penal de Challapalca

El Inpe indicó que Joran Van Der Sloot se encuentra bajo observación médica.

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) informó que el interno neerlandés Joran Van Der Sloot se encuentra estable, luego de haber atentado contra su vida en el penal de máxima seguridad Challapalca, ubicado en la región de Tacna.

Arturo Gonzales Lazo, director de la Oficina Regional del Altiplano del Inpe, indicó que el hecho que comprometió la integridad del reo se registró en la mañana del sábado 13 de diciembre.

Van Der Sloot habló desde el penal de Challapalca y reveló que se encuentra bien y que había intentado lesionarse al pasar por un momento de depresión.

Mientras tanto, a través de un comunicado, el Inpe indicó que el personal penitenciario logró estabilizar al interno, quien actualmente se encuentra bajo observación médica y recibiendo atención psicológica en el área de emergencia del establecimiento penitenciario.

El ciudadano neerlandés fue condenado a 28 años de cárcel en 2012 por el homicidio de la peruana Stephany Flores ocurrido en 2010, a quien conoció en un casino y posteriormente la llevó a su habitación de hotel, donde la estranguló para robarle, por lo que decidió fugarse a Chile, país de donde fue expulsado y devuelto a Perú.